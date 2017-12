Von Steffen Rüth

Sie wirkt beim Treffen im Büro ihrer Plattenfirma an Manhattans Times Square so fragil mit ihrer zarten Gestalt und dem herb-ungeschminkten Gesicht, schlicht in blauer Bluse und Jeans, doch dann schüttelt einem Charlotte Gainsbourg (46) die Hand und zeigt, wie viel Kraft sie hat.



Charlotte, warum treffen wir uns in New York und nicht in Paris?

Ich lebe jetzt hier.

Seit wann?

Seit gut drei Jahren ...