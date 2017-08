Interview: André Wesche (Berlin)

In der letzten Zeit dominieren Actionfilme das Schaffen der 41-Jährigen. Nach „Mad Max: Fury Road“ und „Fast & Furious 8“ ist Theron nun in einem Thriller zu erleben. In „Atomic Blonde“ spielt sie eine Agentin des MI6 am Vorabend des Mauerfalls, die heftig einstecken muss, aber noch heftiger austeilt. Wir trafen die Schauspielerin in Berlin zum Gespräch.

Mrs. Theron, „Atomic Blonde“ spielt zu großen Teilen in Berlin. Wie gefällt es Ihnen hier?

Ja, Berlin gehört auf jeden Fall zu den Top 5 meiner Lieblingsstädte ...