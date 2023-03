Charles und Camilla treffen auf Angela Merkel und Motsi Mabuse

Der britische König und seine Frau feierten am Abend beim Staatsbankett im Schloss Bellevue mit Gästen aus Politik und Gesellschaft.

(dpa) - Zum Ausklang des ersten Tages ihres Staatsbesuchs in Deutschland speisten der britische König Charles III. und seine Frau Camilla am Mittwochabend im Schloss Bellevue. Dort stand ein Defilee und anschließend ein Staatsbankett mit rund 130 Gästen auf dem Programm.



Schick im Frack: Campino, Frontmann der Band Die Toten Hosen. Foto: dpa

Schick im Frack: Campino, Frontmann der Band Die Toten Hosen. Foto: dpa Ebenfalls geladen: Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und seine Partnerin Daniela Schadt. Foto: dpa Auch Tänzerin und TV-Star Motsi Mabuse (in Weiß) und ihr Gatte Evgenij Voznyuk (l.) zählen zu den Gästen. Foto: dpa König Charles III. ergreift natürlich auch das Wort. Foto: dpa Und noch ein ehemaliger Bundespräsident: Horst Köhler mit Gattin Eva-Luise Köhler. Foto: dpa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) und seiner Frau Elke Büdenbender (l.) empfangen das Königspaar zu einem Staatsbankett im Schloss Bellevue. Foto: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing an der Treppe seines Amtssitzes im Berliner Tiergarten das Königspaar. Zuvor waren zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik und Gesellschaft eingetroffen - etwa die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Joachim Gauck sowie Altkanzlerin Angela Merkel. Auch Campino, Frontmann der Band Die Toten Hosen, und Tänzerin Motsi Mabuse waren dabei.

Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt vor dem Schloss Bellevue. Foto: dpa

Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt vor dem Schloss Bellevue. Foto: dpa König Charles erhält beim Staatsbankett ein gerahmtes Foto, das bei seinem ersten Deutschlandbesuch aufgenommen wurde. Foto: dpa Friedrich Merz (l.), Bundesvorsitzender der CDU, und seine Frau Charlotte Merz treffen auf die Gastgeber und die royalen Gäste. Foto: dpa Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin, beim Handshake mit Königsgemahlin Camilla. Foto: dpa König Charles III. im angeregten Gespräch mit Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D. Foto: dpa Prösterchen! Auf die deutsch-britische Freundschaft! Foto: dpa

Für Charles ist der dreitägige Deutschlandbesuch die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September übernahm. Mit Camilla war er am Mittwochnachmittag in Berlin angekommen. Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten die beiden bereits am Brandenburger Tor begrüßt.

