(nr) - Charlene Wittstock – damals noch ohne vornehmes „accent grave“ – war gerade einmal 22 Jahre jung, als sie in die Schlagzeilen der Klatschpresse geriet. Nicht aufgrund eines Skandals oder wegen ihrer sportlichen Erfolge – obwohl letztere sich durchaus sehen lassen konnten. Immerhin war die Leistungsschwimmerin aus Südafrika derart in Form, dass sie an den Olympischen Sommerspielen in Sydney teilnahm und zweimal Weltmeisterin über 100 Meter Rücken wurde. Die Presse spekulierte lieber über eine mögliche Beziehung zum monegassischen Thronfolger Prinz Albert, der gemeinhin als Frauenheld verschrieen war. Glaubt man dem Paar, soll die Beziehung jedoch bis zum Jahr 2006 rein freundschaftlicher Natur gewesen sein. Dazu passt, dass Prinz Albert im Jahr 2003 Vater eines Sohnes wurde. Die Mutter: eine Flugbegleiterin. Es war bereits das zweite uneheliche Kind des Thronfolgers nach der Geburt von Tochter Jazmin Grace im Jahr 1992.



Piratenbraut



Charlene Lynette Wittstock erblickte am 25. Januar 1978 in der Stadt Bulawayo in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, das Licht der Welt. Gemeinsam mit ihren zwei jüngeren Brüdern wuchs sie in einem Vorort in Johannesburg auf. Angeblich stammt die Sportlerin, deren Ururgroßeltern Ende des 19. Jahrhunderts nach Südafrika auswanderten, um sich dort erfolglos als Diamantsucher verdient zu machen, vom legendären Seeräuber Klaus Störtebeker ab. Dazu passt nicht nur ihre Vorliebe für das Element Wasser, sondern auch der wilde Charakter, den ihr ihre Brüder in Interviews nachgesagt haben. Dass sie sich derart gut im Wasser entfalten konnte, lag aber auch daran, dass ihre Mutter von Beruf Tauchlehrerin war.



Als die Schwimmerin Prinz Albert schließlich im Jahr 2006 zu einigen Prestige-Events wie den Olympischen Spielen in Turin begleitete, war klar, dass sich mehr zwischen den beiden entwickelt hatte. Mit der Hochzeit im Jahr 2011 ging für die Monegassen ein Wunsch in Erfüllung. Sehnte sich das Volk doch seit dem Unfalltod von Fürstin Gracia Patricia im Jahr 1982 nach einer neuen First Lady, die wieder etwas Glamour in den Palast bringen würde.



Doch die Freude trübte sich schnell: Von der gelösten, wilden Seite der Sportlerin war seit ihrer Verlobung nicht mehr viel bemerkbar. Die Anspannung, die mit der neuen Rolle einherging, stand ihr förmlich ins Gesicht geschrieben: Ihr Blick wirkte meist unglücklich, ihre Miene steinern. Selbst ihr Hochzeitstag stellte diesbezüglich keine Ausnahme dar. „Meine Freunde haben mir gefehlt, genauso wie das einfache Leben, das ich gewohnt war,“ erklärte die Fürstin später der Zeitschrift „Paris Match“.



Im goldenen Käfig



Gerüchte über Fluchtversuche kurz vor der Hochzeit machten die Runde. Der vermeintliche Grund: Zwei neue Vaterschaftsklagen, die gegen Prinz Albert eingereicht worden waren. Adelsexperte Stéphane Bern wiegelte laut Tageszeitung „Die Welt“ ab. Es habe bloß „einen kleinen Streit unter Verliebten“ gegeben. „Sie wissen ja, der Stress mit der Hochzeit, das ist halt so.“ Das „Journal du Dimanche“ sprach dagegen von einer arrangierten Hochzeit. Die Sportlerin sei nach ihrem Fluchtversuch vertraglich zur Ehe verpflichtet worden, weil diese von großer Bedeutung fürs Image des Fürstenhauses sei.



Nichtsdestotrotz hängt Monacos First Lady bis heute der Ruf nach, nicht volksnah genug zu sein. Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick, die mit ihr befreundet ist und auch auf ihrer Hochzeit zu Gast war, versucht das Bild geradezurücken: „Charlène hat ein großes Herz und ist alles andere als kühl“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. „Im Gegenteil, sie hat lange mit Selbstzweifeln gekämpft. Sie konnte ja lange tun, was sie wollte, und es war nie richtig. Davon hat sie sich vieles zu Herzen genommen.“



Doch auch wenn sie öffentliche Auftritte – mit Ausnahme von Sportveranstaltungen – nach wie vor scheut, scheint sich die Anspannung bei der Fürstin seit der Geburt der Zwillinge Jacques und Gabriella im Dezember 2014 etwas gelöst zu haben. Sicherlich auch, weil ihr die Kinder neue Freiheiten eingebracht haben. Damit diese möglichst unbeschwert, fernab vom royalen Trubel aufwachsen können, zieht sich die Fürstin regelmäßig mit ihnen zurück – sei es auf ihren Landsitz Roc Agel oberhalb der französischen Riviera, der auch schon Grace Kelly als Rückzugsort diente, oder – wie vergangene Woche gemeinsam mit Fürst Albert – in die Karibik.



Ob Charlène Grimaldi ihren runden Geburtstag mit einer großen Party begehen wird, ist nicht bekannt. Möglicherweise fallen die Feierlichkeiten aber ähnlich gesittet aus wie im letzten Jahr, wo nach einem Lunch mit ihrem Ehemann ein Abendessen im engsten Familienkreis angesetzt war.