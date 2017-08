von Birgit Pfaus-Ravida

„Row Like a Lion“ – in Anspielung an „Roar like a Lion“ (wie ein Löwe brüllen) – also „Rudern wie ein Löwe“. Das soll das Motto von Stéphane Joly-Meunier sein, wenn er im Dezember kommenden Jahres mit einem Ruderboot den Atlantik überquert. 2 900 Seemeilen, 4 800 Kilometer, von San Sebastián auf La Gomera bis Nelson’s Dockyard auf Antigua – allein mit Wind, Wellen, Kälte, Regen, mit Hunger, Muskelkater, Angst und Stress.

„Ich bin kein besonders toller Ruderer, und ich habe bisher keine große Ahnung von Nautik ...