Auf ihrer Internetseite teilte die 51-Jährige am Mittwoch mit, dass die „Courage World Tour“ am 18. September in Quebec in ihrer kanadischen Heimat beginnen wird

Celine Dion: Welttournee und neues Album

(dpa) - Celine Dion plant eine Welttournee und will im Herbst ein neues Album veröffentlichen. „Ich bin all meinen Fans dankbar, die so viele Jahre nach Las Vegas gekommen sind, um meine Show zu sehen, und jetzt bekomme ich die Möglichkeit, eine völlig neue Show zu kreieren“, lässt sich Dion zitieren. Geplant sind mehr als 50 Auftritte allein in Nordamerika.



Ihr 12. Studioalbum, das den Titel „Courage“ („Mut“) tragen soll, werde ungefähr im November auf den Markt kommen, wie sie am Mittwoch bei einem Fanevent in Los Angeles bekanntgab, das live auf ihrer Facebook-Seite übertragen wurde. Sie werde sich treu bleiben: „Der Sound wird sich ein klein wenig ändern, Musik verändert sich. Aber ich werde immer ich selbst bleiben.“

Ihr Langzeit-Engagement in Las Vegas beendet Dion im Juni. „Ich bin im Caesars Palace mit Unterbrechungen 16 Jahre lang aufgetreten. Es war wohl ein Missverständnis - ursprünglich sollte ich nur zwei Monate oder so bleiben...“ Es sei ein großartiger Auftrittsort gewesen. Aber es sei Zeit für eine Veränderung. Die Grammy-Preisträgerin sagte, sie sei motiviert, wieder auf Tour zu gehen und neue Musik auf den Markt zu bringen.