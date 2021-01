Caterina Valente: Der Weltstar von nebenan

Am Donnerstag feiert die vielseitig begnadete Entertainerin ihren 90. Geburtstag. Hier ein Rückblick auf ihr bewegtes Leben zwischen Schlagerstar und Jazz-Künstlerin.

Sie war in den 1950er- und 1960er-Jahren ein Weltstar – und der Jazz ihre große Leidenschaft. Doch in Luxemburg und Deutschland ist Caterina Valente meist nur als Schlagersängerin bekannt. Heute wird das in der Schweiz lebende Multitalent des Entertainments 90 Jahre alt.

Dass so viele Menschen sie bis heute für Schlager wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Ciao ciao, Bambina“ lieben, findet Caterina Valente völlig in Ordnung: „Ich habe Schlager gesungen, wie sie die jungen Leute damals hören wollten, exotische Lieder mit einem Hauch von Fernweh ...