Carolin Kebekus: „Humor ist mein innerer Antrieb“

Comedian Carolin Kebekus spricht im Interview über die neue Staffel ihrer TV-Show, ihren äußerst witzigen Bruder und mehr oder minder amüsante Familientreffen.

Interview: Martin Weber



Vor ihr ist nichts und niemand sicher: Mit ätzendem Spott und beißender Ironie macht sich Carolin Kebekus über alles und jeden lustig. Auch in den neuen Folgen ihrer Comedyshow „Pussy Terror TV“ – ab Donnerstagabend (22.30 Uhr) in der ARD – zieht die lustigste Frau Deutschlands peinliche Promis, beschränkte Machos oder grenzwertige Politiker durch den Kakao. Außerdem spielt die 39-Jährige wieder Sketchfiguren wie die Luxustussi Veronika Rodcke, in deren Rolle sie sich über besonders schräge Entwicklungen des Zeitgeistes lustig macht.

Carolin Kebekus, Sie gelten als witzigste Frau Deutschlands. Sehen Sie das auch so?

Nein, das sehe ich nicht so – und zwar einfach, weil ich so viele Frauen kenne, die auch wahnsinnig lustig sind. Es ist ja nicht so, dass es die Witzigste gibt und dann ganz viele Unterwitzige. Vielleicht habe ich gerade den meisten Erfolg, aber ganz sicher bin ich nicht die Lustigste. Ich würde das sowieso nicht nur auf Frauen eingrenzen wollen, denn ich halte mich durchaus auch für witziger als manchen Mann – also als die meisten Männer, würde ich sagen. (lacht)



So manche Frau ist ja auch unfreiwillig witzig.

Genau, und die sind mir überhaupt am liebsten, weil sich die in „Pussy Terror TV“ so schön veralbern lassen.

Auf welche Späße darf sich der Zuschauer in der neuen Staffel denn freuen?

Wir gucken immer, was in der Woche passiert ist und reagieren dann darauf – natürlich unter meinem ganz speziellen Blickwinkel, versteht sich. Aber keine Bange: Dem geneigten Zuschauer begegnen auch wieder ein paar der von mir gespielten Figuren, die er schon kennt, wie etwa die schnöselige Luxustussi Veronika Rodcke oder das schräge Duo Rebecca und Larissa, das ich mit Martina Hill verkörpere. Aber ansonsten schauen wir mal, welche brandaktuellen Themen wir aufgreifen können.

Auf was hoffen Sie denn?

Ich hoffe definitiv nicht, dass Helene Fischer was macht, das ich kommentieren kann – sonst heißt es wieder, die Kebekus macht ja nur Helene Fischer nach. (lacht) Ich hoffe natürlich, dass Sachen passieren, zu denen uns wahnsinnig lustige Dinge einfallen, habe da aber nichts Konkretes im Blick. Es ist also nicht so, dass wir auf einen blöden Spruch von Annegret Kramp-Karrenbauer oder irgendeinem anderen Politiker lauern. Sowas ergibt sich zum Glück für uns ja immer von selbst.

Ist Comedy politischer geworden?

Auf jeden Fall, und wenn man sich so etwas wie den Rechtsruck in Europa anschaut, dann hat man als Künstler mit einer großen Reichweite auch die Verantwortung, dazu Stellung zu beziehen, finde ich. Es passieren so viele beängstigende Dinge um uns herum, bei denen man schnell den Überblick verliert, und ich glaube, lustige Sendungen wie die „heute-show“ oder vielleicht auch meine brechen das mit Humor schnell aufs Wesentliche runter.

Welche Ihrer Comedykollegen finden Sie gut?

Ich lache sehr bei Claus von Wagner und Max Uthoff von der „Anstalt“, ich liebe aber auch den Humor von Jürgen von der Lippe oder Gerburg Jahnke. In der Kindheit war Gaby Köster eines meiner größten Idole, ist sie eigentlich immer noch. Sie ist ja eine enge Freundin von mir. Nicht zu vergessen mein vier Jahre jüngerer Bruder David, der ein unfassbar lustiger Mensch ist und bereits seit acht Jahren professionell Stand-up-Comedy macht.

Hat er sich von Ihnen inspirieren lassen?

Glaube ich nicht, weil er den Drang zur Bühne schon ganz früh hatte. Wir waren beide sehr humoraffin in unserer Kindheit, haben uns gerne lustige Sachen angeguckt und viel Blödsinn zusammen gemacht. David war schon immer aus sich heraus sehr lustig.

Wie muss man sich ein Familientreffen bei Ihnen vorstellen – gibt es da Stand-up-Teil vor dem Dessert?

Um Gottes Willen nein. Ich glaube, wir sind eine ganz normale Familie und reißen auch nicht ständig Witze. Irgendwann hat man ja auch einmal frei. Aber es geht zuweilen schon lustig zu, vor allem mein Bruder und ich lassen im Alltag keine Vorlage für einen Gag ungenutzt.

Was sagen denn Ihre Eltern dazu, dass beide Kinder ins Showgeschäft abgedriftet sind?

Also die Zeiten, in denen mein Vater gesagt hat: „Willst du nicht doch was Ordentliches studieren“, die sind zum Glück schon lange vorbei. Meine Eltern sind mit mir in dieses Business reingewachsen. Ich habe ja schon 1999 angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten. Die beiden sind mittlerweile richtige Medienprofis, die kennen einige Veranstaltungshallen, Senderchefs oder Redakteure.

Und wie finden es Ihre Eltern, wenn Sie einen Ihrer derben Witze raushauen?

Mein Vater findet auch die derben Sachen gut, nur meine Mutter sagt hinterher schon mal: „Och nee, also dat war jetzt aber ein bisschen ekelig“ oder so. Aber sie verstehen, dass ich das nicht nur deshalb mache, um zu provozieren, sondern dass auch hinter den deftigen Sachen meistens ein Anlass steckt.

Wie lange möchten Sie noch im Humorgewerbe bleiben?

Solange mich die Leute noch sehen wollen. Ich will jetzt auch nicht ins ernste Fach wechseln oder so. Humor ist mein innerer Antrieb, das bin ich einfach. Ich liebe es, die Menschen zum Lachen zu bringen.