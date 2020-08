Einer der Cargolux-Frachter fällt derzeit durch ein besonderes Accessoire auf: Er trägt eine Maske. Nun hat das Flugzeug seinen ersten Flug im neuen Design absolviert.

Cargolux: Erster Flug mit Maske

Einer der Cargolux-Frachter fällt derzeit durch ein besonderes Accessoire auf: Er trägt eine Maske. Nun hat das Flugzeug seinen ersten Flug im neuen Design absolviert.

(Sch) - Von Taipeh nach Luxemburg: Das war die erste Route des Maske-tragenden Cargolux-Frachters. Das Flugzeug landete am Donnerstag gegen 14 Uhr im Großherzogtum. Das Unternehmen hatte zuvor über die sozialen Netzwerke dazu aufgerufen, Bilder des Spektakels zu teilen.

Unter dem Aufruf hatten bereits einige Plane-Spotter aus Singapur und Baku, wo der Frachter vor seiner Landung in Luxemburg Station gemacht hatte, Bilder des ungewöhnlichen Flugzeugs geteilt.

Auch in Luxemburg waren einige Flugbegeisterte und Fotografen zum Flughafen gekommen, um die Ankunft des Frachters bildlich festzuhalten.

Die Plane-Spotter in Luxemburg waren bestens für das Ereignis ausgestattet. Foto: Chris Karaba





Bereits am Sonntag hatte Cargolux unter anderem auf Facebook und Twitter ein erstes Bild des Frachters veröffentlicht. Unter dem Cargolux-Logo steht „Not without my Mask“ (Nicht ohne meine Maske). Nach eigenen Angaben will die Fluggesellschaft damit ihr Engagement im Kampf gegen Covid-19 verdeutlichen. Unter dem Posting gab es etwa auf Facebook überwiegend positive Kommentare für die Aktion.

