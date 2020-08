Die vor einem Jahr von der Cargolux von China nach Island transportierten Beluga-Wale Little Grey und Little White wurden am Wochenende in ihr Freiwasserreservat umgesiedelt.

Cargolux-Belugas in neuem Zuhause

Michael JUCHMES Die vor einem Jahr von der Cargolux von China nach Island transportierten Beluga-Wale Little Grey und Little White wurden am Wochenende in ihr Freiwasserreservat umgesiedelt.

Diese Aktion sorgte im vergangenen Jahr für viel Gesprächsstoff - und spannende Einsichten: Zwei Beluga-Wale, die zuvor als lebende Attraktion im Changfeng Ocean World-Park bei Shanghai (China) ihr Dasein fristeten, wurden im Juni vergangenen Jahres von Cargolux nach Island transportiert.

Verantwortlich für dieses Unterfangen waren die beiden Tierschutzorganisationen Sea Life Trust und Whale and Dolphin Conservation. Sie setzten sich für die beiden weiblichen Tiere namens Little Grey und Little White ein, die von 2012 an darauf warteten, in ein passendes Refugium umgesiedelt zu werden. Mit Cargolux war schnell ein Partner gefunden, der die Tiere nicht nur artgerecht, sondern auch unentgeltlich von Asien nach Europa transportieren konnte.

Ein Wal und viele Männer: Mit viel Kraft brachten die Helfer die Tiere auf die Transportmatten. Foto: Aaron Chown/PA

Ein Wal und viele Männer: Mit viel Kraft brachten die Helfer die Tiere auf die Transportmatten. Foto: Aaron Chown/PA Anschließend ging es weiter auf einen Lastwagen ... Foto: Aaron Chown/PA ... dieser brachte die Tiere zum Hafen, wo bereits ein Boot wartete ... Foto: Aaron Chown/PA ... um die Tiere zu dem Freiwasserreservat zu bringen. Foto: Aaron Chown/PA





Nach dem Transport bezogen die beiden Wale zunächst ein kleines Becken ... Foto: Aaron Chown/PA

Nach dem Transport bezogen die beiden Wale zunächst ein kleines Becken ... Foto: Aaron Chown/PA ... in dem sie sich jetzt an das Meerwasser gewöhnen können. Foto: Aaron Chown/PA In Kürze soll dann die Freilassung in das große Reservat erfolgen ... Foto: Aaron Chown/PA ... in dem die Tiere auch weiterhin von Experten betreut werden. Foto: Aaron Chown/PA

Die Reise der Meeressäuger, die 2007 das Licht der Welt in Russland erblickten sowie jeweils rund vier Meter lang und 900 Kilogramm schwer sind, dauerte auf Luft-, Land- und Seeweg insgesamt rund 32 Stunden. Nach der Landung in Island konnten Little Grey und Little White jedoch nicht sofort das neue Freiwasserreservat „beziehen“. Die beiden Tiere mussten zunächst in einen Quarantänepool.

32.000 Quadratmeter großes Zuhause

Am Wochenende konnten die zwei Wale nun endlich in ihr neues Domizil, das eine Größe von rund 32.000 Quadratmetern hat, in der Klettsvik-Bucht vor der kleinen Insel Heimaey eintauchen. Derzeit befinden sie sich noch für kurze Zeit in einem abgesperrten Pflegebereich, um sich an das neue Umfeld zu gewöhnen - schließlich hatten Little White und Little Grey seit 2011 keinen direkten Kontakt mehr zu Meereswasser.

Bei der Reise von ihrem bisherigen Becken, das sich auf der Hauptinsel befand, bis zu ihrem neuen Zuhause wurden die Tiere von einem Expertenteam begleitet, die bestätigen, dass die Wale die Reise gut überstanden haben.

Hinter den Kulissen: Belugas an Bord Cargolux transportiert Güter von Luxemburg aus in die Welt und wieder zurück – darunter auch Tiere. Warum der Transport von Little Grey und Little White in jeder Hinsicht etwas Besonderes war.

Zum Transport wurden speziell für diesen Zweck hergestellte Schaummatten benutzt, in denen die Tiere zunächst mit einem Lastwagen und später mit einem Boot befördert wurden. Die Reisezeit jedes Tieres, das währenddessen versorgt und gekühlt wurde, betrug laut Organisatoren rund eine Stunde.

„Nach intensiven Planungen und Proben verlief der erste Teil ihrer Reise zurück in den Ozean so reibungslos wie wir gehofft und geplant hatten“, erklärt Andy Bool von Sea Life Trust. „Wir beobachten Little Grey und Little White ganz genau mit unserem Experten-Team aus Tierpflegern und Veterinären und hoffen, ihre endgültige Freilassung bald mitteilen zu können.“





