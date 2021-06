Eng Campagne mat Riedensaarten a flotte Spréch ass e weidere Steen am Mosaik fir d'lëtzebuergesch Sprooch ze fërderen.

Campagne fir d'Sprooch

Esou schwätzt Lëtzebuerg

Eng Campagne mat Riedensaarten a flotte Spréch ass e weidere Steen am Mosaik fir d'lëtzebuergesch Sprooch ze fërderen.

Vu Frank Weyrich

De Claude Meisch, Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend huet sech gefreet, datt den Interessi un der Lëtzebuerger Sprooch säit en etlech Joer konstant am Klammen ass. E groussen Deel vun deem Succès geet op d’Atkivitéite vum Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch (ZLS) zréck.

Matmaachen fir jiddereen

Wéi de Claude Meisch betount huet, ginn et dräi Schwéierpunkter, op deenen den ZLS prioritär schafft. Als alleréischt kënnt natierlech d’Léieren vun der Sprooch. Viru siwe Joer ware ronn 3.000 Leit an de Sproochcoursen ageschriwwen an dëst Joer sinn et der ewell duebel esu vill. Och an den Owescoursen ass an där Zäit den Zoulaf em en Drëttel an d’Luucht gaang. Ganz houfreg maachen d’Zuelen vum LOD, dem Lëtzebuerger Online Dictionnaire. Eng Millioun Ufroen ginn et hei all Mount.

Dem ZLS seng zweet Aufgab besteet am norméieren vun der Sprooch. Dat ass besonnesch wichteg, well bis elo hate vill Leit Tendenz esou ze schreiwe wéi se geméngt hunn. Erstaunlech ass dofir den Uklang, deen di Brochure vum ZLS fonnt huet, wou et em d’Ortografie vun dem Lëtzebuergesche geet. Obschonns dat eng zimlech dréche Matière ass, huet sech dat Bichelchen méi wéi 15.000 Mol verkaf.

Den absoluten Hit awer ass d’Landkaart mat de Lëtzebuerger Uertschaftsnimm. Hir Oplo vu 50.000 ass esu séier verkaf gi, wéi ee kucke konnt. En drëtten Deel vum ZLS senger Aktivitéit besteet doran, d’Lëtzebuerger Sprooch ze promouvéiren. Do derzou gehéiert dann och fir de Wuertschatz ënnert d’Leit ze bréngen. An deem Sënn huet de Luc Marteling, Direkter vum ZLS, eng nei Campagne présentéiert, déi an den näechste Woche d’Leit drop opmierksam mécht, wat fir Riedensaarten a Spréch et am Lëtzebuergesche ginn.

De Moment fir des Aktioun konnt bal net besser falen wéi just elo ronderem Groussherzogsgebuertsdag. Mat Affichen am ëffentlechem Raum an op Liniebusser, Clippen um Radio oder Webbanner op de soziale Medien ginn en etlech ausgewielte Spréch de Leit méi no bruecht. Dat Flottst un där Kamagne ass awer, datt jidderee och säi Pefferkärchen ka derzou bäidroen.

Fir déi verschidden Riedensaarten a Spréch queesch duerch d’Land ze sammelen an erem opliewen ze loossen gouf extra en Internetsite ageriicht. Op www.wuertschatz.lu ka jiddereen déi Spréch eraginn, déi him bekannt sinn. Dobäi ass et och méiglech a gewënscht fir eventuell d’Bedeitung vun deem engen oder aneren Sproch ze erklären.

Du gëss der Welt Stéiss!

Fir d’Bedeitung vun esou Riedensaarte an eiser Sprooch ze ënnersträichen, kann den ZLS mat interessanten Zuelen opwaarden. Eleng an dem Online-Dictionnaire LOD hu vun de ronn 50.000 Beispillssätz der bal zéng Prozent en iwwerdroene Sënn. A wien dat net gleeft brauch vläicht nëmmen e puer Beispiller. Wann der nämlech e Verhalt hutt ewéi eng Seibecken, da wäerten iech sécher och e puer Meter vum Film felen. Dofir ass et ganz normal, datt iech elo d‘Aen opginn ewéi Gënzescheecken.

Déi wëll Schlapp aus dem Grenzgebitt De Joseph Nousse setzt sech fir d’Lëtzebuerger Sprooch am Dräilännereck an.

Wann der vill gaange sidd, dann hutt der sécher d’Schong voller Féiss a wann et guer net méi geet, da verléiert der och nach d’Schlappen. A wan der dann är Wichs hutt, da braucht der eppes fir hannert d’Knäpp. Et heescht, et soll een d’Rechnung net ouni de Wiert maachen, mee opgepasst well an der Wiertschaft gëtt mat der Forschett opgeschriwwen. Wann een duerno kee Rouden a kee Wäisse méi huet, da sinn d’Suen duerch d’Päif. Och den Här Meisch wousst aus senger Jugend ze verzielen, datt seng Mamm méi wéi ee Mol zu him gesot huet: „Du gëss der Welt awer Stéiss!“

Parallel zu der Campagne huet den ZLS och dat zweet Bichelchen erausginn an enger Serie vun zwielef iwwert de Lëtzebuerger Wuertschatz. Si gouf 2020 gestart a soll de Räichtum vun der Lëtzebuerger Sprooch dokumentéieren. Den éischte Band ass am November zjoert eraus komm. An deem Bichelchen sinn 123 Adjektiven, Adverben, Interjektiounen, Substantiven a Verbe zesumme gestallt ginn mat den Erklärungen derzou. Op der éischter Säit sti souzesoen als Titel di dräi Wierder: „Aläert, jauwen, Zockerboun“.

Dat zweet Buch ass do

Nodeems am éischte Band Wierder virgestallt goufen, ginn elo am zweete Band Riedensaarte a Spréch presentéiert. Am Ganzen ass et eng Auswiel vun 99 verschiddene Riedensaarten. Op dem Buchdeckel stinn déi zwou Riedensaarten „d’Pan klaken + d’Schong voller Féiss“. Deen drëtte Band ass och schon an der Maach an dréit ëm Uebst a Geméis. Och Kraider a Gewierzer ginn do op de Leescht geholl. Déi Bichelcher kann ee fir zéng Euro an alle gutt Librairie kafen.

Well och eis auslännesch Matbierger sollen ugesprach ginn, sinn all Erklärungen op véier Sproochen iwwersat. Vun desem Hierscht un gëtt eng weider Schëpp opgeluecht. An eise Lycéeë gëtt ganz nei op de Quatrièmen eng Stonn Lëtzebuergesch ugebuede, wou di Publikatiounen zu de Riedesnarten sech sécher als gudde Fong eegenen. Do kann een dann net nëmmen d’Spréch u séch léieren, mee dacks och déi Wierder, déi do dra gebraucht ginn. Och dat ass e weidere Steen am Mosaik fir eis Sprooch ze fërderen.

