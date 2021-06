Der Luxemburger wird im Sommer für den internationalen Kinofilm "Rebel" in Jordanien vor der Kamera stehen.

Calach Films

Tommy Schlesser übernimmt Rolle in Kinofilm "Rebel"

Der Luxemburger wird im Sommer für den internationalen Kinofilm "Rebel" in Jordanien vor der Kamera stehen.

(SC) - Der luxemburgische Schauspieler Tommy Schlesser wird bald wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein: Er übernimmt eine Rolle in „Rebel“, einem Film des Regisseuren-Duos Adil El Arbi und Bilall Fallah. Die beiden belgischen Regisseure brachten im Januar 2020 „Bad Boys for Life“ in die Kinos, in dem unter anderem Will Smith, Martin Lawrence und Vanessa Hudgens mitspielten. Für Warner Bros. und DC Entertainment werden sie den neuen „Batgirl“-Film inszenieren.

Tommy Schlesser: „Ich werde ständig getestet“ Schauspieler Tommy Schlesser spricht im Interview über Dreharbeiten in Pandemie-Zeiten, Fremdsprachen und Karrierepläne.

„Rebel“ ist eine amerikanisch-luxemburgisch-belgische Co-Produktion und wird unter anderem von Calach Films aus Luxemburg produziert. Der Film handelt von einem 13-jährigen muslimischen Jungen aus dem Brüsseler Problemviertel Molenbeek, der nach dem Tod seines Vaters nach seinem Weg in der Welt sucht. Drehstart ist im Sommer in Jordanien in der Gegend um die Hauptstadt Amman.

Welche Rolle Schlesser in dem Film übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der 31-Jährige stand zuletzt für den Film „Lemon and Poppy Seed Cake“ in Mallorca vor der Kamera und wird auch in der zweiten Staffel der luxemburgischen Erfolgsserie „Capitani“ zu sehen sein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.