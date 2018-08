Cafés für Fußballfans gibt es viele. Doch in Esch/Alzette existiert in unmittelbarer Nachbarschaft zum Jeunesse-Stadion ein Lokal mit einem alternativen Konzept: Es ist Gaststätte und Museum in Einem.

Café und Fußballmuseum in Einem

Es gibt Sportstätten, in denen wurde Geschichte geschrieben. Und dann gibt es solche, die selbst Teil der Sportgeschichte eines Landes ausmachen. Wie das Stadion der Escher Jeunesse, dem wohl englischsten aller Luxemburger Fußballplätze, das im Escher Immigrations- und Arbeiterviertel Hiehl buchstäblich inmitten der Wohnhäuser liegt.

Ein Café für Fußballfans

In dem in den schwarz-weißen Vereinsfarben gehaltenen Lokal wähnt man sich in der Tat eher in einem kleinen Privatmuseum denn in einer Schenke ...

