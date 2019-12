Die Berliner Verkehrsbetriebe bewerben sich in einem spaßigen Werbeclip um das Prädikat „Weltkulturerbe“.

BVG will Unesco-Label: „Ihr spinnt doch!“

Wenn auf der Treppe zur U-Bahn von hinten jemand angerannt kommt, zehn Meter tiefer gerade der Zug in die passende Richtung einrollt, man selbst so schnell unterwegs ist, wie es die Stufen erlauben, der Kerl neben einem den Ellenbogen ausfährt, passgenau auf die vorletzte eigene Rippe rammt und dazu erst „Blöde Kuh!“ brüllt und dann „Sch***!“, weil sich unten die Bahn-Türen schließen – dann ist ausnahmsweise nicht die BVG am typischen Berliner Morgenfrust schuld. Wohlgemerkt: ausnahmsweise.

BVG ist die Abkürzung für die Berliner Verkehrsbetriebe, die mit U- und Straßenbahnen, Bussen und sogar drei Fähren Menschen durch die deutsche Hauptstadt transportieren. Jährlich sogar mehr als eine Million. Manchmal – jedenfalls gefühlt – sogar fahrplangemäß. Und falls jetzt jemand fragt, woher das G kommt und warum nicht BVB? Dann würde eine BVG-typische Antwort ungefähr lauten: Woll’nse fahren – oder meckern?“

Alles andere als „excellent“

Tatsache ist: 98,4 Prozent der U-Bahnen waren laut BVG im laufenden Jahr zwar pünktlich – sind aber genauso abgeranzt wie seit mindestens 20 Jahren. Und noch überfüllter, weil der Fahrplan noch ein bisschen mehr ausgedünnt werden musste als sowieso schon. Die Waggons sind zu alt und kaputt und viele Tunnel, vor allem im Westteil der Stadt, marode. Vergangenes Jahr meckerte dessen angestammtes Bürgerblatt, der „Tagesspiegel“: Nur wer die Londoner Tube und die New Yorker Subway kenne, „empfindet das Angebot der BVG als ,excellent‘“.

Wer dazu noch von den Berliner Busfahrern weiß, die regelmäßig wegen Anmeckerns von Fahrgästen in die Schlagzeilen geraten – mitunter auch wegen des Gegenteils, aber darüber liest der Berliner hinweg –, der versteht, dass die BVG vor knapp fünf Jahren begann, wenn schon nicht ihre Technik, so doch wenigstens ihr Image aufzupolieren. Sie startete die Kampagne „Weil wir dich lieben“. Die erste Reaktion der Fahrgäste damals: ein Shitstorm. Inzwischen aber lieben die Berlinerinnen und Berliner zurück: Nicht wirklich die BVG. Aber ihre unglaubliche Selbstironie.



Der Durchbruch waren ein paar Videos, die inzwischen Millionen Klicks auf YouTube gesammelt haben: der rappende U-Bahn-Schaffner als Verkörperung der „Iss mir egal“-Toleranz; die Opernsänger, die sich zu Mozarts Musik über Schmuddelsitze und Durchsagekauderwelsch beschwerten und in perfekter Koloratur schmetterten „Alles furchtbar schrecklich – BVG“. Und nicht zu vergessen der Abo-Verkäufer, der dem „very important Fahrgast“ versichert, 60 Euro pro Monat seien wirklich nicht zu viel verlangt für all den Aufwand der BVG, ihre Kunden so mies wie nur möglich zu behandeln.

Seit dieser Woche nun steigert die BVG ihren Anspruch noch einmal – und bewirbt sich um die Verleihung des Titels „Weltkulturerbe“. Als „feste und unerschütterliche Konstante“ in der sich unaufhörlich wandelnden Spree-Metropole. Das nicht ganz ernst gemeinte Bewerbungsvideo wurde alleine auf YouTube bereits mehr als 2,1 Millionen Mal angeklickt.

Auf der Seite www.bvg-weltkulturerbe.de registrierten sich in derselben Zeit gut 165 000 Unterstützer. Man kann dort die Frage „Willst du, dass wir Weltkulturerbe werden?“ mit „Ja.“ beantworten. Oder mit „Ja!“. Und ja: Man kann es auch sein lassen. Aber das Video ist verlockend. Und erst die Fan-Shirts, auf die die BVG in eine Reihe mit den Ruinen von Machu Picchu und dem Taj Mahal gedruckt worden ist.

Schneller als die alten Ägypter

Die BVG jedenfalls behauptet, ihr sei es mit der Bewerbung bei der Unesco ernst. „Unsere Fahrpläne meinen wir schließlich auch ernst.“ Ob man eine Chance habe, wisse man nicht – aber immerhin erfülle man zwei der zehn Kriterien.



So nimmt die BVG für sich in Anspruch, „für einen Zeitraum oder in einem Kulturgebiet der Erde einen bedeutenden Schnittpunkt menschlicher Werte in Bezug auf Entwicklung der Architektur oder Technik, der Großplastik, des Städtebaus oder der Landschaftsgestaltung“ darzustellen.



Allzu große Erwartungen an Zeit und Erfolg schürt die BVG vorsichtshalber nicht. Drei Jahre dauere allein der Bewerbungsprozess. Aber immerhin wäre man bei einem „Ja“ im Vergleich mit Pyramiden raketenrasant: „Die haben über 4 000 Jahre gebraucht.“

„Ihr spinnt doch!“, empört sich im Video eine junge Frau als Reaktion auf die Bewerbung. Und eine Alte fragt: „Seid ihr komplett bescheuert?“ Dazu scheppert der Paul-Linke-Schlager von der „Berliner Luft“. „Vielleicht“, antwortet die BVG aus dem Off. „Aber wir machen’s trotzdem.“