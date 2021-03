Bunte Osterbotschaften von Léa Linster und Co.

Die Kinder-Hilfsorganisation Nestwärme versteigert Promi-Kunstwerke für den guten Zweck. Mit dabei sind auch zwei kreative Köpfe aus dem Großherzogtum.

Wenn man Sterneköchin Léa Linster ein Ei in die Hand gibt, könnte man meinen, es fände seine Bestimmung umgehend in der Küche. In diesem Fall war das Ei jedoch aus Holz und die Aufgabe lag weder im Backen noch im Kochen, sondern im Bemalen des Objekts. Eine gute Gelegenheit, um die in Pandemie-Zeiten wiederentdeckte Begeisterung für die schönen Künste sinnstiftend einzubringen.

Gemeinsam mit mehr als 15 Prominenten und Kunstschaffenden aus Deutschland und Luxemburg hatte Léa Linster dem Verein Nestwärme ihre kreative Unterstützung für eine Charity-Aktion zu Ostern zugesagt ...