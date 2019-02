Bulgarien: Rubbeln für ein besseres Leben

Selbst mittellose Pensionäre geben in Bulgarien einen großen Teil ihrer Rente fürs Rubbellose aus. Von diesem Trend profitieren kann bislang aber nur die Glücksspielindustrie.

von Adelheild Wölfl (Sofia)

Das weiße Sportauto mit der großen roten Schleife auf der Motorhaube, das prominent in einem Einkaufszentrum in Sofia platziert ist, weckt den Traum von einem besseren Leben. Einmal ordentlich Gas geben und für immer raus aus dem beschwerlichen bulgarischen Alltag. Es scheint so einfach: Ein paar Meter weiter am Kiosk der „Nationalen Lotterie“ kann man sich Rubbellose kaufen. Viele, die dort vorbeigehen, lassen sich verlocken.



Zwei junge Männer drehen sofort um, als sie den weißen BMW sehen, und kaufen ein Los ...