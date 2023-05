Das offizielle Krönungsporträt von Charles dürfte in die Geschichte eingehen: Ein entsprechendes Porträt seiner Mutter gilt als geradezu ikonisch.

Buckingham-Palast gibt offizielle Krönungsporträts heraus

(dpa) - Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) hat der Palast offizielle Porträtfotos des Königspaars und ein Gruppenbild herausgegeben. Das offizielle Krönungsporträt zeigt Charles im vollen Ornat auf einem Thron im Buckingham-Palast sitzend. In den Händen hält er Reichsapfel und Zepter, auf dem Kopf trägt er die Imperial State Crown. Der purpurfarbene Mantel mit Hermelinfell hängt über die Lehne des Throns herab. Er blickt forschend in die Kamera. Das Bild dürfte in die Geschichte eingehen: Ein entsprechendes Porträt seiner Mutter gilt als geradezu ikonisch.

Auch Königin Camilla ist auf einem der Bilder einzeln zu sehen. Sie steht mit der Krone von Queen Mary auf dem Kopf im „Green Drawing Room“ des Palasts und lächelt. Ein weiteres Foto zeigt das Königspaar gemeinsam im Thronsaal des Schlosses, beide tragen ihre Kronen.

Auf einem vierten Foto sind mehrere Mitglieder der Royal Family auf den Stufen des Throns zu sehen. Im Zentrum stehen wieder König und Königin, deren lange Roben ganz die Stufen hinab und sogar ein Stück weiter reichen. Zur Rechten des Monarchen ist seine Schwester Prinzessin Anne (72) mit ihrem Mann Tim Laurence (68) zu sehen. Neben Camilla stehen Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (41).

