Vom Witz zur Wirklichkeit: In Brüssel holen auch Pferde den Abfall ab. Damit helfen sie nicht nur der Umwelt, sondern sparen auch ordentlich Kosten.

Panorama 3 Min.

Brüssel: Müllabfuhr auf Hufen

Vom Witz zur Wirklichkeit: In Brüssel holen auch Pferde den Abfall ab. Damit helfen sie nicht nur der Umwelt, sondern sparen auch ordentlich Kosten.

(dpa) - Während der Fahrt auf dem Wagen muss Ludivine Simon das ältere Pferd Taram immer wieder antreiben, damit es genauso viel Gewicht wie sein Kollege Youri zieht. Ab und zu bleiben Kinder am Straßenrand stehen und schauen die Tiere mit großen Augen an. Was nach einer Zirkusattraktion klingt, ist im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek Normalität: Seit 2011 kommt die Müllabfuhr an sechs Tagen in der Woche nicht nur mit den herkömmlichen Lastwagen, sondern auch per Pferdegespann. Rund 200 öffentliche Mülleimer am Tag werden dann so geleert.

Die 42-jährige Simon leitet das Team aus insgesamt sechs Menschen, die mit den Tieren arbeiten. Die Bewohner in Schaerbeek im Norden der belgischen Hauptstadt reagieren ihr zufolge meist positiv, wenn sie mit dem Wagen durch die Straßen fährt. „Manchmal hupen allerdings Autos, weil wir zu langsam sind.“

Ludivine Simon, Teamleiterin, lenkt den Pferdewagen des Sauberkeitsdienstes im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek. Foto: Sven Braun/dpa

Dass Pferde in der Müllabfuhr eingesetzt werden, hatte hauptsächlich finanzielle Gründe. Der Benzinpreis sei 2008 so hoch gewesen, dass man über Alternativen zu Müllwagen nachdachte, erzählt der 60-jährige Manu Bouvy, Leiter des Reinigungsdienstes in Schaerbeek. Eher als Witz habe man damals auch über Pferde diskutiert. In Frankreich gab es zu dieser Zeit schon ähnliche Projekte. Bouvy sah sie sich an und kam zu dem Schluss: So etwas wäre auch bei ihnen möglich. Ein Jahr hätten die Vorbereitungen gedauert, bis der Stadtteil dann zwei Pferde kaufte. Samt Ausrüstung seien sie nur halb so teuer in der Anschaffung gewesen wie ein Fahrzeug mit vergleichbarer Kapazität – etwa 30.000 Euro versus 60.000 Euro.

Soziale Komponente

Schlussendlich haben noch weitere Gründe für die Einführung gesprochen: Tiere würden im Gegensatz zu Fahrzeugen keine Umweltverschmutzung verursachen. Ihr Kot könne sogar als Dünger weiterverwendet werden. Als die Pferde dann im Einsatz waren, habe sich noch ein weiterer Vorteil gezeigt: „Wenn meine Kollegen mit den Pferden durch die Straßen fahren, kommen Leute, um ihnen zuzuschauen oder mit ihnen zu reden“, schildert Bouvy. Manche kämen und wollten die Pferde streicheln. „Wenn wir mit einem Müllwagen rumfahren, ist das nicht der Fall“, scherzt er.

Kani De Muynck, Studentin, lädt Müllsäcke in den Pferdewagen des Sauberkeitsdienstes im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek. Foto: Sven Braun/dpa

Diese soziale Komponente ist gerade für das als Problemviertel bekannte Schaerbeek wichtig. Der Stadtteil gilt neben dem südlich gelegenen Molenbeek als Rückzugsraum für Islamisten.

Europas größtes Pferdeasyl in Not Eine polnische Stiftung sucht nach neuen Spendern und Adoptiveltern für mehr als 500 Tiere.

Doch nicht nur Gespräche mit den Einwohnern helfen, sondern auch der Anblick der Tiere in der Stadt. Das ist Bouvy zufolge gerade für Kinder wichtig. Wenn man in der Stadt aufwachse, wisse man nicht unbedingt, wie etwa ein Pferd oder eine Kuh aussehe. Deshalb kommen die Tiere nicht nur in der Müllabfuhr, sondern auch in Schulen zum Einsatz. Mit einem Wagen werden die Kinder etwa von der Schule zu einem Park und wieder zurück gefahren. Ähnliche Angebote gebe es auch für Senioren und Menschen mit einer geistigen Behinderung.

Bisher hat sich der Einsatz der Pferde in der Müllabfuhr mehr als gelohnt, meint Bouvy. Mit dem Wagen habe es auch noch keinen einzigen Unfall gegeben. Mit motorisierten Müllwagen passiere so etwas hingegen wöchentlich. Dass es nicht ganz leicht ist, Pferde heutzutage in der Müllabfuhr einzusetzen, weiß Bouvy allerdings auch: „Die größte Schwierigkeit war sicherlich, Leute zu finden, die mit den Pferden arbeiten können.“ Mehrere Monate habe es gedauert, bis er endlich ein Team zusammen hatte.

Die Botschaft über die Vorteile der Pferdewagen macht mittlerweile in Belgien die Runde. Vertreter der Gemeinde Leuze-en-Hainaut kamen vor zwei Jahren, um sich über das Projekt zu informieren, so Bouvy. Seit März dieses Jahres ist auch dort ein Wagen zu besonderen Anlässen im Einsatz. Der Umweltberater der Gemeinde, Mathieu Dupire, sieht darin einen weiteren Vorteil: Man zeige, dass öffentliche Aufgaben auch ohne Fahrzeuge erfüllt werden könnten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.