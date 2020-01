Wie das Hofmarschallamt am Montag mitteilte, hat Großherzogin Maria Teresa sämtliche Termine dieser Woche abgesagt.

Bruder auf Intensivstation: Großherzogin sagt alle Termine ab

Wie das Hofmarschallamt am Montag mitteilte, hat Großherzogin Maria Teresa sämtliche Termine dieser Woche abgesagt.

(jt) - Luis Mestre, der jüngere Bruder von Großherzogin Maria Teresa, liegt wegen einer dringenden Behandlung auf der Intensivstation. Die Großherzogin weile am Krankenbett ihres Bruders, teilt das Hofmarschallamt am Montag mit. Die Ehefrau von Großherzog Henri habe deshalb sämtliche Termine für diese Woche abgesagt.

María Teresa Mestre Batista, so der bürgerliche Name der Großherzogin, wurde 1956 in Kuba geboren. 1960 floh sie mit ihrer Familie vor den Truppen des Revolutionsführers Fidel Castro nach New York City. Nach rund fünf Jahren zog die junge Familie wieder um - diesmal nach Genf, wo sie sich ein permanenteres Zuhause einrichteten.

Die Großherzogin hat neben Luis Mestre noch einen weiteren Bruder (José Antonio) sowie eine Schwester (Catalina), die bei der großherzoglichen Hochzeit am 14. Februar 1981 Brautjungfer war. Großherzogin Maria Teresas Bruder José Antonio Mestre starb im Februar 2015 in Miami im Alter von 62 Jahren.



Luis Mestre, Bruder von Großherzogin Maria Teresa, mit seiner Frau bei einem Konzerz im Jahr 2001. Foto: LW Archiv