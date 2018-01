(dpa/NW) - Die britische Prinzessin Charlotte hat am Montag, 8.1.2018, ihren ersten Tag im Kindergarten verbracht. Auf Bildern, die der Kensington-Palast veröffentlichte, ist die zweijährige Tochter von Prinz William (35) und Herzogin Kate im weinroten Mäntelchen und Strumpfhosen auf einer Palasttreppe zu sehen.



Dass Mama Kate fotografiert, sorgt bei Charlotte für ein fröhliches Lachen.

Foto: AFP/Kenstington Palace

Die Fotos seien von Mama Kate aufgenommen worden, „kurz bevor sich Prinzessin Charlotte auf den Weg zu ihrem ersten Tag im Kindergarten in der Willcocks Nursery School gemacht hat“, hieß es in einer Twitter-Mitteilung. Herzogin Kate gilt als begabte Hobby-Fotografin. Sie feierte am Dienstag, 9.1.2018, ihren 36. Geburtstag, den sie ganz privat im Kreis der Familie verbrachte.

Wie das Magazin "Gala" berichtet, fand Charlottes Start in den Kindergarten offenbar mit etwas Verspätung statt. Eigentlich hätte die Premiere der Prinzessin bei ihren Spiel- und Lernkollegen bereits am vergangenen Donnerstag stattfinden sollen. Zu diesem Zeitpunkt weilte die royale Familie Berichten zufolge aber noch in Bucklebury in Berkshire bei Familie Middleton, wo man zusammen Silvester gefeiert hatte. Bereits im April soll Baby Nummer drei zur Welt kommen. Ob Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen, ist noch nicht öffentlich bekannt. Also wetten die Briten für beide Optionen: Alice, Victoria und Elizabeth liegen derzeit - ganz im Sinne der Tradition königlicher Vorgänger - auf den ersten drei Plätzen bei den Mädchennamen. Sollte ein Junge geboren werden, liegen die Namen Arthur, Henry und Albert hoch im Kurs.