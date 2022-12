Ein britischer Cateringbetrieb hatte für eine Veranstaltung einen "Anne Frankfurter" auf dem Menü. Das führte zum Verlust des Auftrags.

"Anne Frankfurter"

Britischer Foodtruck benennt veganen Hotdog nach Anne Frank

Tom RÜDELL Geschmacklos: Ein Cateringbetrieb in Birmingham hatte für eine Veranstaltung einen "Anne Frankfurter" auf dem Menü. Das führte zur Absage. Doch die Begründung machte alles nur noch schlimmer.

Man könnte den Vorfall als skurril und belanglos abtun, wäre er nicht so unglaublich geschichtsvergessen: Ein britisches Cateringunternehmen aus Birmingham sollte am kommenden Wochenende bei einer Veranstaltung einer örtlichen Brauerei für die Verpflegung sorgen. Die Betreiberin des Foodtruck „Viva Veggie Van“ plante dazu ein eigenes Menü, das sie im Internet veröffentlichte. Und auf dem fand sich eine Kreation namens „Anne Frankfurter“ - ein mehr als geschmackloses Wortspiel aus dem Namen Anne Frank und der Wurstsorte „Frankfurter“, die im Englischen sprichwörtlich für die zumeist im Hot Dog verwendete Wurst steht.

Anne Frank, geboren 1929 in Frankfurt/Main, ist eines der prominentesten Opfer des Holocaust. Das jüdische Mädchen starb Anfang 1945 im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen, nachdem es sich mit seiner Familie im Exil in Amsterdam für mehr als zwei Jahre vor den Nazis verstecken musste. Berühmt wurde Anne Frank posthum für ihr Tagebuch, das als ein Schlüsselwerk zu den Gräueln der Naziherrschaft gilt.

Entsprechend dauerte es nicht lange, bis im Netz empörte Stimmen laut wurden. Auch die Brauerei reagierte prompt. „Uns wurde von einer Speisekarte eines Fremdunternehmens berichtet, das an diesem Wochenende in unserem Schankraum catern sollte. Wir haben das Menü nicht gesehen, bevor es veröffentlicht wurde und stimmen zu, dass der Name einer der Speisen völlig unangemessen ist. Das Fremdunternehmen wird nicht mit uns ins Geschäft kommen“, heißt es seitens der Brum Brewing Co. auf Twitter.

Nur ein Wortspiel?

Der Hotdog auf Pflanzenbasis hätte für 7 Pfund mit einer klassischen Garnitur aus Zwiebeln, Relish, Ketchup und Senf über die Theke gehen sollen. Maria Finn, die den Viva Veggie Van mit ihrer Tochter betreibt, sagte der jüdischen Zeitung „Jewish Chronicle“, der Name habe „nur ein Wortspiel“ sein sollen, um aufzufallen. Sie hätte damit niemanden vor den Kopf stoßen wollen.

Der „New York Post“ erklärt sie noch, wie sie darauf kam: „Anne Frank stammte aus Frankfurt und aß kein Fleisch.“ Die Foodtruck-Inhaberin zeigte sich aber vor allem über die Absage enttäuscht: „Das wäre unsere erste Veranstaltung überhaupt gewesen - wir hatten schon alles eingekauft und finden jetzt für das kommende Wochenende keine andere Verkaufsmöglichkeit.“

