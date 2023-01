Die luxemburgische Schauspielerin gehört nach Meinung des Magazins zu den 30 berühmtesten Schauspielern und Schauspielerinnen der Welt.

Kino

Britische „Vogue“ zeichnet Vicky Krieps aus

Die luxemburgische Schauspielerin gehört nach Meinung des Magazins zu den 30 berühmtesten Schauspielern und Schauspielerinnen der Welt.

(LW) – Vicky Krieps glänzt weiterhin wie ein strahlender Stern. Nach einem erfolgreichen Jahr 2022 mit zahlreichen Preisen in Cannes, Sarajevo und London beginnt die Schauspielerin das Jahr 2023 mit einer Auszeichnung anderer Art: Die Luxemburgerin ist in der Februar-Ausgabe der britischen „Vogue“ zu sehen - und das auch noch in einem ganz ungewöhnlichen Outfit.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

In dem jährlich erscheinenden „Hollywood Portfolio“ des Magazins posiert die Künstlerin in einem speziellen „Roaring Twenties“-Shooting neben 29 anderen Schauspielern und Schauspielerinnen, die die „Vogue“ als besonders „angesagt“ hervorhebt. Die Auswahl verdankt Vicky Krieps ihrer Darstellung der Sissi in dem von Kritikern gefeierten Spielfilm „Corsage“ von Marie Kreutzer.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

„Mit dem Fuß stampfend, mit den Fingern schnippend und den Stinkefinger zeigend, holt Vicky Krieps in ‚Corsage‘ eine grimmige österreichische Kaiserin von den Toten zurück“, schreibt das britische Medium. Neben der luxemburgischen Schauspielerin sind unter anderem Hugh Jackman, Viola Davis, Cate Blanchett und Michelle Williams zu sehen.

Vicky Krieps, die bei den Europäischen Filmpreisen zur besten Schauspielerin gekürt wurde, nimmt auch am Rennen um einen Oscar teil, wo „Corsage“ in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ antritt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.