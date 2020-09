Ein Rettungsdienst hat im Lake-District eine futuristische Bergungstechnik ausprobiert.

Briten testen Notrettung mit Raketenrucksack

(AFP) - Um Opfer an steilen Stellen zu retten, erwägt ein Rettungsdienst in Nordengland den Einsatz eines Raketenrucksacks, der den Retter wie einen Superhelden durch die Luft katapultiert.

Ein spektakuläres Video, das im Lake-District-Naturpark in Nordwestengland gedreht und am Dienstag vom Great North Air Ambulance Service (GNAAS) auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt, wie ein Retter mit dem Raketenrucksack ein Opfer in Sekundenschnelle erreichen kann.

Bei dem Experiment flog Richard Browning, Gründer von Gravity Industries, dem Hersteller des Rucksacks. Der Rucksack erlaubt es, Unfallopfer an einem abgelegenen Ort in 90 Sekunden anstatt in 25 Minuten auf eine naheliegende Straße zu bringen.

Der Lake District wurde für den Test ausgewählt, weil die Region für ihr zerklüftetes Gelände bekannt ist und dort jeden Monat Dutzende von Menschen gerettet werden müssen.

Andy Mawson, Director of Operations und Krankenwagenfahrer bei GNAAS, sagte zu dem spektakulären Test: „Diese Technologie könnte es unserem Team ermöglichen, einige der Opfer viel schneller zu erreichen. In vielen Fällen würde dies das Leiden des Patienten lindern. In einigen Fällen würde es ihnen das Leben retten“.