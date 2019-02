Die niederländische Boyband "Breunion Boys" will Großbritannien mit einem Song zurück in die EU holen.

Panorama 1

„Britain come back“

Die niederländische Boyband "Breunion Boys" will Großbritannien mit einem Song zurück in die EU holen.

von Helmut Hetzel (Den Haag)

„Ich kann's nicht glauben, dass ihr wirklich gehen wollt. Ist das das Ende?“, singen die fünf Jungs der niederländischen Boyband Breunion Boys in ihrem Song „Britain come back“. Im dazugehörigen Video schreiben sie einen Liebesbrief an die Briten und werfen ihn als Flaschenpost in die Nordsee. „Es lag immer ein Meer zwischen uns, aber wir konnten bisher gemeinsam darüber segeln. Aber ihr verlasst uns jetzt, wir fallen auseinander“, klagen die Breunion Boys in ihrem Remain-Song.

Die Idee zur Boyband stammt von Julia Veldman, eine Filmemacherin, die in den USA lebt. „Großbritannien ist sehr wichtig für die EU. Ich hatte das Gefühl, ich muss etwas gegen den Brexit unternehmen“, sagt die Regisseurin dem Magazin „The Holland Times“. „Der Brexit war eine emotionale Entscheidung und auch Musik ist von Gefühlen geprägt. Darum dachte ich mir, es muss einen Song gegen den Brexit geben.“ Die Niederländerin verbreitet das Musikvideo, das sie aus eigener Tasche finanziert hat, trotz aufkommender Kritik fleißig und schickt es auch an britische Pubs und Organisationen.

Internationale Besetzung

Unter den Mitgliedern der Breunion Boys sind drei Niederländer, ein Spanier und ein Afghane. Sie sind zwischen 22 Jahre und 25 Jahre alt und alle sehr pro-europäisch eingestellt. „Die Briten sollten in der EU bleiben, weil wir uns lieben. Wir gehören zusammen“, meint der Sänger Joshua Alagbe. ,,Es gibt nicht wenige Briten, die auf die EU sauer sind. Und es gibt jetzt EU-Bürger, die sauer auf die Briten sind, weil sie die EU verlassen wollen. Da ist viel Gefühl im Spiel. Unser Song ist unsere emotionale Antwort auf all diese Emotionen. Wir verfolgen damit ein sehr wichtiges und ernstes Ziel.“ Sein Kollege Hajo meint: „Ich hatte vor, nach Großbritannien zu ziehen, um dort zu leben. Der Brexit betrifft mich also selbst auch sehr persönlich. Ich liebe die Briten, ihren Humor und ihr Land.“

Die rothaarige Britin, die – Großbritannien symbolisierend – im Video in einem Boot stehend die EU verlassen will, dreht sich zum Abschied noch einmal um, blickt zurück zu den Jungs und zweifelt, ob sie die Verbindung zur EU und zum Kontinent wirklich kappen und alleine losfahren soll. Das Boot der Britin legt – zumindest vorerst und im Video – noch nicht ab.