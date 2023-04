Die Frau des französischen Präsidenten zeigt in der zweiten Amtszeit ihres Mannes mehr Profil. Ihren 70. Geburtstag wird sie vermutlich zurückgezogen feiern.

Panorama 7 3 Min.

Frankreich

Brigitte Macron, Première Dame mit politischem Touch

Die Frau des französischen Präsidenten zeigt in der zweiten Amtszeit ihres Mannes mehr Profil. Ihren 70. Geburtstag wird sie vermutlich zurückgezogen feiern.

Von Christine Longin (Paris)

Der niederländische König Willem-Alexander und dessen Frau, Königin Máxima, hatten das Ehepaar Macron am Dienstagabend zum Galadinner geladen. Und die wichtigste Frage im Vorfeld in der französischen Klatschpresse lautete mal wieder: Was trägt Brigitte Macron? Ein weißes Kleid mit silberner Applikation wie beim Empfang im vergangenen Jahr im Weißen Haus? Oder eine blaue Kreation mit Glitzerkragen wie beim Abendessen mit dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa vor gut einem Jahr?

Die Antwort: Die First Lady, die an diesem Donnerstag ihren 70. Geburtstag feiert, machte beim Empfang im königlichen Palast in Amsterdam eine hervorragende Figur. Sie trug ein bodenlanges, dunkelblaues Kleid mit silbernen und bronzefarbenen Akzenten. Überstrahlt wurde die Französin lediglich von Königin Máxima, die mit einer roten, schulterfreien Robe des dänischen Couturiers Claes Iversen - die passenderweise den Namen „Princess Amore“ trägt - alle Blicke auf sich zog.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Staatsbankett zum Abschluss des Besuchs in den Niederlanden in dieser Woche: Brigitte Macron (l.) trug ein elegantes, enganliegendes Kleid - Königin Maxima eine Eyecatcher-Robe in Rot. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Staatsbankett zum Abschluss des Besuchs in den Niederlanden in dieser Woche: Brigitte Macron (l.) trug ein elegantes, enganliegendes Kleid - Königin Maxima eine Eyecatcher-Robe in Rot. Foto: AFP Brigitte Macron weiß mit ihren Outfits zu überzeugen - für den Galabend in der niederländischen Hauptstadt griff sie zu einer dunkelblauen Robe mit Akzenten in Silber und Bronze. Foto: AFP Emmanuel Macron und seine Frau trennen 24 Jahre Altersunterschied. Foto: AFP Ein im wahrsten Sinne des Wortes staatsmäßiger Empfang: Das Ehepaar Macron wird mit großem Tamtam in Amsterdam empfangen. Foto: AFP

Konservative Ansichten

„Brigitte“, wie ihre Fans sie nennen, will in der zweiten Amtszeit ihres Mannes aber nicht nur die Hochglanzmagazine füllen. Die frühere Lehrerin will - ähnlich wie der Präsident - ein Erbe hinterlassen. Dafür wagt sie sich immer öfter auch mit politischen Äußerungen aus der Deckung.

Während der Präsident als distanziert und wenig emphatisch gilt, ist Brigitte Macron als warmherzig und nahbar bekannt.

Zum Beispiel im Januar, als sie sich in einem Interview zur Schuluniform bekannte. „Ich habe als Schülerin Uniform getragen: 15 Jahre dunkelblaues Röckchen, dunkelblauen Pullover“, sagte sie der Zeitung „Le Parisien“. Sie habe eher gute Erinnerungen daran, denn die Uniform spare Zeit und Geld. „Ich bin deshalb für die Uniform an der Schule, aber es muss eine einfache und keine triste Kleidung sein.“



Bildungsminister Pap Ndiaye, der sich mehrfach gegen die Schuluniform ausgesprochen hatte, dürfte von dem Interview der Première Dame wenig begeistert gewesen sein. Ihre Aussagen wurden denn auch schnell von der konservativen und rechtspopulistischen Opposition vereinnahmt, die ebenfalls für die Schuluniform streitet.



US-Präsident Biden empfängt Macron als ersten Staatsgast US-Präsident Joe Biden hält für den französischen Staatschef seit Beginn seiner Amtszeit den ersten offiziellen Staatsbesuch in Washington ab.

Doch Brigitte Macron, die politisch als eher konservativ gilt, beschränkte sich nicht auf die Kleiderordnung an den Schulen. Sie sprach sich auch gegen eine gendergerechte Schreibweise und die Einführung eines genderneutralen Pronomens aus („iel“ - eine Zusammensetzung aus „il“ und „elle“), das es im Französischen eigentlich nicht gibt. In einem Fernsehinterview nahm sie sogar zur umstrittenen Rentenreform Stellung.

„Der humane Teil von Emmanuel Macron“

In der ersten Amtszeit ihres Mannes wären solche Auftritte noch undenkbar gewesen. Damals konzentrierte sich die First Lady ausschließlich auf ihre repräsentativen Pflichten. Unvergessen ist der Empfang des damaligen US-Präsidenten Donald Trump 2017 in Paris. Der ungehobelte Gast aus Washington konnte sich eine Bemerkung über den Altersunterschied von 24 Jahren nicht verkneifen, der Brigitte Macron von ihrem Mann trennt. Doch die siebenfache Oma lächelte Trumps Bemerkung, sie sei für ihr Alter noch gut in Form, einfach weg.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 2017 war Brigitte Macron (2.v.r.) - zusammen mit ihrem Mann - zu Gast in Luxemburg. Hier ist sie bei einem Rundgang durch die Stadt und einem kurzen Treffen mit Xavier Bettel (l.) zu sehen; mit von der Partie sind auch Amélie Derbaudreghien, die Partnerin des damaligen belgischen Premiers Charles Michel, und Gauthier Destenay, der Gatte des luxemburgischen Premierministers. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 2017 war Brigitte Macron (2.v.r.) - zusammen mit ihrem Mann - zu Gast in Luxemburg. Hier ist sie bei einem Rundgang durch die Stadt und einem kurzen Treffen mit Xavier Bettel (l.) zu sehen; mit von der Partie sind auch Amélie Derbaudreghien, die Partnerin des damaligen belgischen Premiers Charles Michel, und Gauthier Destenay, der Gatte des luxemburgischen Premierministers. Foto: Guy Wolff/LW-Archiv Beim Besuch in Luxemburg im Jahr 2017 gab es auch ein Zusammentreffen des französischen Präsidentenpaares mit Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Foto: Pierre Matgé/LW-Archiv Beim Luxemburg-Besuch im Jahr 2017 amüsierte sich Brigitte Macron unter anderem mit Gauthier Destenay, dem Ehemann von Xavier Bettel, bei einem Rundgang im Mudam in Kirchberg. Foto: Anouk Antony/LW-Archiv

Das Präsidentenpaar hatte sich an Macrons Gymnasium kennengelernt, wo Brigitte Auzière, damals verheiratete Mutter von drei Kindern, die Theatergruppe leitete. Der Rest der ungewöhnlichen Liebesgeschichte ist hinreichend bekannt - das Paar ist seit 2007 verheiratet.

Seit ihrem Einzug im Elysée-Palast ist Brigitte Macrons Rolle durch eine Charta klar definiert: Repräsentation bei Auslandsreisen, karitatives und kulturelles Engagement und die Überwachung der Zeremonien im Elysée-Palast. Dafür verfügt Brigitte Macron über ein eigenes Büro mit zwei Mitarbeitern im „Madame-Flügel“ des Präsidentenpalais. Dort nimmt sie auch diskret auf den Staatschef Einfluss, der inzwischen nur noch auf seine Frau und den Generalsekretär des Elysée, Alexis Kohler, hören soll.

Die distanzierte First Lady Melania Trump wird 50 Jahre alt. In der Pandemie scheint die Frau des US-Präsidenten endlich ihre Stimme gefunden zu haben.

Während der Präsident als distanziert und wenig emphatisch gilt, ist Brigitte Macron als warmherzig und nahbar bekannt. Wenn sie Hund Nemo spazieren führe, werde sie auf der Straße oft von den Französinnen und Franzosen auf deren Sorgen angesprochen, berichtete sie in einem Radiointerview. „Die Leute reden sehr offen mit mir.“ Und die Première Dame gibt alles an den Präsidenten weiter. „Sie ist der humane Teil von Emmanuel Macron“, zitiert das Magazin „Le Point“ einen Vertrauten.

Den Besuch in den Niederlanden hat das Präsidentenpaar so gelegt, dass es an Brigitte Macrons heutigem Geburtstag wieder in Frankreich weilt. Was die First Lady an diesem besonderen Tag macht, ist nicht bekannt. Eines verriet sie aber vorab: „Ich werde an diesem Tag nichts lesen.“ Schon gar keine bösen Kommentare über ihr Alter.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.