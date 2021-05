Die Post lanciert anlässlich des ersten Geburtstags von Prinz Charles am 10. Mai eine Serie von Sonderbriefmarken.

Briefmarkenserie zu Ehren von Prinz Charles

(LW) - Philatelisten, aufgepasst: Die luxemburgische Post macht dem jüngsten Mitglied der großherzoglichen Familie, Prinz Charles, ein wunderbares Geschenk zu seinem ersten Geburtstag. Sie lanciert zum 10. Mai ein Blatt mit acht Briefmarken, zudem eine individuelle Marke sowie eine mit einer Briefmarke versehene Karte mit Fotomotiven des jungen Adeligen.

Ein Sonderstempel ergänzt die Serie, die wohl schnell einige Sammler in die Postfilialen locken wird.

Die Fotos wurden von Sophie Margue und Céline Maia erstellt, die die ersten zwölf Lebensmonate des Sohnes von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau Stéphanie begleiteten. Charles erblickte am 10. Mai 2020 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt das Licht der Welt.

Prinz Charles hilft beim Bäumepflanzen in Fischbach In Gedenken an Großherzog Jean wurden in Fischbach Bäume gepflanzt. Das jüngste Mitglied der großherzoglichen Familie war mit von der Partie.

Briefmarkensammler und Fans der großherzoglichen Familie können sich den Stempelabdruck am Geburtstag des Prinzen gleich sichern - der Service POST Philately ist am Montag, dem 10. Mai, im Café Wëllem (1, Rue de la Reine in Luxemburg-Stadt) von 10 Uhr bis 17 Uhr und am Guichet Philatélique (13, Rue Robert Stümper in Luxembourg-Cloche-d'Or) von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

