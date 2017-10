von Birgit Pfaus-Ravida



Das kleine Windrad kann innerhalb von zehn Minuten fertig sein. Am Ende dreht es sich mit Hilfe einer Batterie – in zwei verschiedene Richtungen. Alle Teile dafür finden sich in einem handlichen kleinen Koffer, darunter einige Hand voll Legosteine, vor allem technische Elemente wie Räder, Scharniere und Achsen. Im Deckel des Koffers sind alle Teile genau aufgelistet, als farbige Zeichnungen mit Stückzahlen.

Neben dem Koffer liegt eine Bauanleitung, wie man sie aus den handelsüblichen Lego-Sets kennt ...