Der Ex-Tennisstar sitzt seit Freitag in London in Haft. Im Gefängnis Wandsworth muss sich der 54-Jährige an raue Sitten gewöhnen.

Panorama 6 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Tennisidol sitzt Haftstrafe ab

Boris Becker: Das erwartet ihn im Gefängnis

Der Ex-Tennisstar sitzt seit Freitag in London in Haft. Im Gefängnis Wandsworth muss sich der 54-Jährige an raue Sitten gewöhnen.