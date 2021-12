Das Corona-Virus hat die luxemburgische Sprache auch 2021 nachhaltig geprägt. Dies beweisen Begriffe wie „boosteren“, „CovidCheck“ und „Schwurbler“.

Sprache

„Boosteren“ ist „Wuert vum Joer 2021“

Das Corona-Virus hat die luxemburgische Sprache auch 2021 nachhaltig geprägt. Dies beweisen Begriffe wie „boosteren“, „CovidCheck“ und „Schwurbler“.

(LW) - Das Corona-Virus hat nicht nur das Leben der Menschen im Großherzogtum verändert, sondern auch ihre Sprache: Wenig verwunderlich also, dass es Wörter rund um die Pandemie auch ganz weit vorne auf die „Wuert vum Joer 2021“-Liste geschafft haben.

Die Wahl zum Wort des Jahres – das Vorbild ist die gleichnamige Aktion in Deutschland, die es seit 1971 gibt – fand nun zum zweiten Mal statt: Vom 29. November bis 13. Dezember konnten Vorschläge beim Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch (ZLS) digital eingereicht werden. Aus dieser Liste hat das ZLS eine sogenannte Shortlist mit 20 Wörtern erstellt, aus der eine Jury – bestehend aus Sara Martin (Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch), Marc Barthelemy (Commissaire fir d’Lëtzebuerger Sprooch), Myriam Welschbillig (Presidentin vum Conseil fir d’Lëtzebuerger Sprooch), Olivier Treinen (Responsable éditorial RTL.lu) und Claude Faber (Interimsprogrammchef radio 100,7) – dann den Siegerbegriff kürten.

Von „sheesh“ bis „cringe“

Auf den ersten Platz schaffte es das Verb „boosteren“, auf den weiteren Plätzen folgen der „CovidCheck“ und ebenfalls auf Platz zwei der Begriff „sheesh“ aus der Jugendsprache (kann je nach Kontext sowohl ein Ausdruck des Erstaunens als auch zur Verstärkung von Emotionen eingesetzt werden), das Nomen „Solidaritéit“ sowie das Begriffspaar „Schwurbler/Schwurblerin“. Die Top 10 vervollständigen die Wörter „Copytani“ und „Wellebriecher“ (beide Platz 6), „cringe“, „impfen“ beziehungsweise „Impfung“ sowie die Abkürzungen „3G“ und „2G“.

Das Sieger-Wort „boosteren“ sei laut offizieller Mitteilung des ZLS nach „impfen“ am zweithäufigsten vorgeschlagen worden. Es illustriere sehr gut, wie schnell ein Fremdwort in die luxemburgische Sprache integriert werden könne. Eine sogenannte integrierte Schreibweise („buusteren“ statt „boosteren“) sei im Übrigen nicht vorgesehen.

Auch das zweitplatzierte Wort „CovidCheck“ stehe im engen Zusammenhang mit dem allgegenwärtigen Covid-Virus. Es lasse sich laut ZLS auch leicht in ein Verb („covidchecken“) oder – bei leichter Genervtheit des Sprechers – in ein „Gecovidchecks“ umwandeln. Besonders interessant sei bei diesem Begriff die Schreibweise: CovidCheck beinhalte einen Großbuchstaben im Wort, der nicht auf einen Bindestrich folgt – dies sei in der offiziellen Orthografie nicht vorgesehen, liege aber international im Trend, wie etwa bei MeToo oder WhatsApp.

Bereits im vergangenen Jahr, dem Premierenjahr, beeinflusste die Pandemie die Wahl zum „Wuert vum Joer“: Damals sicherte sich „Corona“ die Topposition vor „#bleiftdoheem“, „Heibleifskärchen“, „Lockdown/Confinement“ und „Geste-barrièren“.

