„Blutmond“ auch in Luxemburg zu sehen

(dpa/lrs/str) - Hobby-Astronomen dürfen sich zur totalen Mondfinsternis auf einen meist wolkenfreien Himmel über Luxemburg freuen - allerdings müssen sie früh aufstehen und sich warm anziehen. Bei einer geringen Bewölkung ist der „Blutmond“ am Montagmorgen fast überall im Großherzogtum, aber auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Von 5.41 Uhr an wird der Mond etwa eine Stunde lang komplett im Kernschatten der Erde liegen und rot schimmern.