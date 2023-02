Die Junggärtner des Landes zogen am Freitag anlässlich ihres Valentinsumzuges ins städtische Rathaus und anschließend in die Chamber.

Panorama 9

Vorboten des Frühlings

Blumige Botschaften an die Luxemburger Politik

Die Junggärtner des Landes zogen am Freitag anlässlich ihres Valentinsumzuges ins städtische Rathaus und anschließend in die Chamber.

(swe) – Nach zwei Jahren Verzicht durch die Corona-Pandemie war es wieder so weit: Die Luxemburger Junggärtner (JGL) der „Fédération horticole luxembourgeoise“ (FHL) zogen am Freitag anlässlich ihres traditionellen Valentinsumzuges unter anderem ins Rathaus der Hauptstadt und anschließend in die Chamber. Der Umzug diente auch in diesem Jahr dem Zweck, die kreative Fachkompetenz der Floristen und Gärtner hervorzuheben.

5 Auf der Treppe zum Plenarsaal posierte man bereitwillig für ein Erinnerungsfoto. Foto: Marc Wilwert

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auf der Treppe zum Plenarsaal posierte man bereitwillig für ein Erinnerungsfoto. Foto: Marc Wilwert Die Politiker nahmen die blumigen Botschaften der Floristen und Gärtner des Landes im Abgeordnetenhaus entgegen. Foto: Marc Wilwert Auch Kammerpräsident Fernand Etgen durfte sich über einen Strauß freuen. Foto: Marc Wilwert Mit einem angemieteten britischen Doppeldeckerbus fuhren die Gärtner vor. Foto: Marc Wilwert Blumensträuße anstelle von Passagieren ... Foto: Marc Wilwert

Die Luxemburger Junggärtner nutzten den „55. Cortège St. Valentin“, um den vielen neuen Gesichtern in der Regierung und den berufsständischen Institutionen das bodenständige Image des grünen Berufsstandes näherzubringen und ihre Wünsche und Sorgen vorzutragen. Die Gärtner und Floristen verschenkten dabei ihre blumigen Kreationen an die Regierungs- und Schöffenratsmitglieder – als Vorboten des Frühlings und im Zeichen der Liebe.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Marc Wilwert

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.