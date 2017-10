(dpa) - Ein Fahrzeug, das mit mehr als 1600 Kilometern pro Stunde das schnellste Auto der Welt werden soll, ist in Großbritannien erstmals getestet worden. Für die Entwickler ist das Gefährt „Bloodhound SSC“ ein Mix zwischen Kampfjet, Formel-1-Rennwagen und Raumfähre. Sie wollen damit im Jahr 2019 in Südafrika den Geschwindigkeitsrekord auf dem Land von 1228 Kilometern pro Stunde knacken.



Schauen Sie sich hier den gesamten Test an (die eigentliche Testfahrt beginnt in der 15. Minute):

Bei Tests beschleunigte das Fahrzeug am Donnerstag auf einem Flughafen bei Newquay im Südwesten Englands in etwa 8 Sekunden auf Tempo 320. Dabei ging es unter anderem darum, die Lenkung und die Bremsen zu überprüfen. Mehr als 3000 Zuschauer beobachteten das Spektakel. Der Fahrer an Bord hält auch den bisherigen Weltrekord.



AFP