(dpa) - Ein Kind hat in Deutschland eine Weltkriegsbombe in eine Kindertagesstätte mitgebracht. Daraufhin wurde der Kindergarten in Darmstadt (Hessen) am Mittwoch wegen Sprengstoffalarms evakuiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Kampfmittelräumdienst transportierte den Sprengkörper schließlich ab.

Laut Polizeibericht hatte das Kind bei einem Waldspaziergang eine Stabbrandbombe gefunden und diese in den Kindergarten gebracht. Erzieherinnen bemerkten den merkwürdigen Gegenstand in einem Regal und verständigten die Polizei. Das Personal verließ dann mit den Kindern das Gebäude.

Der Kampfmittelräumdienst habe die Fundstelle im Wald nach weiterer Weltkriegsmunition abgesucht, aber nichts gefunden, erklärte die Polizeisprecherin.

Brandbomben wurden im Luftkrieg zu Hunderttausenden über Deutschland abgeworfen. Auch heute noch tauchen sie häufig in Gärten, auf Feldern oder bei Erdarbeiten auf.