Ein Video macht in den sozialen Netzwerken derzeit die Runde - eine junge Frau sitzt mit ihrem Instrument zu Hause und fordert andere auf, es ihr gleichzutun.

“Bléif Doheem”: Ein Lied, das Mut spendet

Um etwas Positivität in diese negative Zeit einzubringen, griff Tatjana Herr, die seit ihrem sechsten Lebensjahr in einem Chor singt, zu ihrer Ukulele - in rund 15 Minuten stand ihre neueste Komposition, "Bléif Doheem". Nachdem ihr Vater ihr Lied in der Facebook-Gruppe "Zesumme staark" teilte, wurde das Video bereits über 3.350 Mal angesehen. "Sogar meine Freunde haben angefangen zu singen", so Tatjana Herr. "Auf der Arbeit summe ich es auch ab und an."



Vor der Corona-Krise hat sich Tatjana Herr auf die Wochenenden gefreut. Nun kann sie die Montage kaum erwarten, weil sie dann wieder zur Arbeit gehen kann. Die Sängerin ist eine Büroangestellte bei Luxambulance und arbeitet in der Verwaltung. Zu Hause lebt die 20-Jährige mit ihrer Familie und ihrem Hund, der ihr Gesellschaft leistet.

Ihre Großmutter und ihr Freund fehlen ihr zwar, doch wie viele Menschen weltweit hat auch Tatjana Herr Maßnahmen ergreifen müssen, um sich und ihre Angehörigen zu schützen. Sie fährt mit dem Auto zur Arbeit und kehrt nach Feierabend sofort wieder nach Hause zurück, ohne Umwege. In ihrer Familie erledigt eine einzige Person die Einkäufe, um das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten.

Mit ihrem Lied will Tatjana Herr vor allem Mut spenden: "Ich habe den Song in gleichen Maßen für mich, wie für andere geschrieben. Denn wenn wir jetzt alle Zuhause bleiben, wird der Spuk schneller wieder vorbei sein."





