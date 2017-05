dpa - Marília Correia musste lange auf den Papst warten. „Wir sind früher gekommen, um dem Chaos zu entgehen“, erzählt die 76-jährige Rentnerin. Mit dem Wohnmobil legten sie und ihr Mann vor zwei Wochen die 200 Kilometer zwischen Vila Nova de Gaia und dem Marien-Wallfahrtsort Fatima im Zentrum von Portugal zurück. Auf dem Parkplatz unweit der Basilika waren sie zunächst allein, doch mit der Ruhe ist es längst vorbei. Zum Besuch von Franziskus an diesem Freitag und Samstag trafen hier Hunderttausende ein. Zu Fuß kamen nach Kirchenangaben allein 45 000 angemeldete Pilger.



Ein Papst-Besuch zieht immer und überall Hunderttausende an, aber im erzkatholischen Portugal ist der Besuch „noch wichtiger“, wie der Historiker José Pacheco Pereira jüngst in der Zeitung „Público“ schrieb. Die Kirche sei in allen Gesellschaftsbereichen am Tejo immer noch sehr einflussreich. Das Problem: Der 11 500-Einwohner-Ort, der an diesem Samstag den 100. Jahrestag der Marienerscheinungen feiert, hat nur rund 7 500 Hotelbetten. Auch die Park-, Camping- und Zeltkapazität ist begrenzt.



Unmoralische Zimmerpreise



Aus der Not wollen nicht wenige Kapital schlagen. Die Zeitung „Jornal de Notícias“ berichtete, dass ein Gasthaus für eine Übernachtung im Doppelschlafsack von Freitag auf Samstag 992 Euro verlangt. Die herkömmlichen Betten seien in der Pension lange ausverkauft. Zimmer gibt es aber noch. Im Gasthaus Rosa Mística kann man ein Doppelzimmer buchen. Für 1 650 Euro. Ohne Frühstück. Im Hotel Lux Fatima Park, wo ein Zimmer sonst zwischen 50 und 60 Euro kostet, muss man für die Nacht sogar 2 000 Euro hinblättern.



Der Bischof von Leiria-Fatima, Dom António Marto, hatte schon im Februar „anständige Preise“ gefordert. Umsonst. Ein einfaches Doppelzimmer „in der Nähe von Fátima“ (tatsächlich sind es rund 30 Kilometer) wird beim Onlinevermieter Airbnb für 755 Euro angeboten. Die Übernachtungstarife schossen passend zum Papst-Besuch auch in Nachbargemeinden und sogar im rund 130 Kilometer entfernten Lissabon gen Himmel. Aus Brasilien entsandte Journalisten übernachten deshalb sogar südlich der Hauptstadt.



Viele Portugiesen sind empört, Zeitungen sprechen von „Wucher“ und „Betrug“, von „skandalösen Preisen“ und einer „teuflischen Ausbeutung“ der Gläubigen. Und das in einem Land, das gerade eine schlimme Krise mit Sozialkürzungen und Sparmaßnahmen hinter sich hat und in dem 20 Prozent der Arbeitenden mit dem Mindestgehalt von 557 Euro auskommen müssen.



Fatima will unterdessen die Gunst der Stunde nutzen, um zu wachsen und „den Aufschwung im Religionstourismus auszuweiten“, wie der regionale Unternehmerbund ACISO mitteilte. Der Papst-Besuch sei „nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Kapitels“ zur Förderung des Tourismus in der Region, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Ourem, Paulo Fonseca. Erst voriges Jahr wurden in der Nähe des Heiligtums samt Erscheinungskapelle mehrere moderne Bars und Restaurants eröffnet. Ein McDonald's soll bald hinzukommen.