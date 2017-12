von Agnes Tandler

Die 1860 gegründete Brauerei Murree, die pro Stunde rund 15 000 Dosen Bier produziert, ist das älteste Unternehmen des Landes und eines der ältesten auf dem indischen Subkontinent. Von den Briten gegründet, um den Durst von Kolonialbeamten und Armeeangehörigen zu löschen, operiert sie gut 150 Jahre später in einem islamischen Land, das Alkohol verbietet. Nach Pakistans Prohibitionsgesetzen von 1979 zieht der Konsum gar drakonische Strafen nach sich: „Wenn ein erwachsener Muslim berauschende Flüssigkeiten in den Mund nimmt, macht er sich islamischem Recht zufolge des Trinkens schuldig und soll mit 80 Peitschenhieben bestraft werden“. Dass die Murree-Brauerei auch 70 Jahre nach der Staatsgründung weiter besteht, gehört zu den Paradoxen der asiatischen Republik.

In Pakistan gibt es mehrere religiöse Minderheiten – Christen, Hindus, Sihks und Parsen –, denen der Alkoholkonsum nicht verboten ist. Viele Angehörige dieser Gruppen, die weniger als fünf Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind jedoch zu arm, um sich das Bier überhaupt leisten zu können. Bei einem Preis von 300 Rupien pro Dose (rund 2 Euro), ist das Getränk daher eher für Pakistans Elite bestimmt, die fast ausschließlich muslimisch ist. Auf dem Papier allerdings produziert und verkauft die Murree-Brauerei, die auch Whisky, Gin und Wodka herstellt, ihre alkoholischen Produkte nicht an Muslime.

Softdrinks immer beliebter

„Die Brauerei ist ein Gewinn für Pakistan“, erklärt Inhaber Isphanyar Bhandaram. Der charismatische 45-Jährige tritt immer wieder im pakistanischen Fernsehen und Radio auf, um für Murree zu werben. Bhandaram, der auch im Parlament von Islambad für die Regierungspartei von Ex-Premierminister Nawaz Sharif sitzt, weist gern darauf hin, wie wichtig seine Brauerei mit ihren 2 000 Angestellten für die Wirtschaft des Landes ist: Sie sei eine „softpower“ des Landes.

„Die Hälfte der Getränke, die wir herstellen, ist nicht-alkoholisch“, betont Bhandaram. Überhaupt stagniere der Alkoholverkauf, während der Geschäftszuwachs von der wachsenden Nachfrage nach Softdrinks komme. Die Hälfte ihres Umsatzes macht Murree inzwischen mit unalkoholischen Getränken, ein Jahrzehnt zuvor waren es nur zehn Prozent.

Insgesamt hat die Murree-Brauerei mit wachsenden Schwierigkeiten zu kämpfen: Das politische Klima im Lande ist nicht gerade freundlich für die Traditionsfirma. Religiösen Hardlinern ist die Brauerei seit langem ein Dorn im Auge. Manche der Angestellten erzählen ihren Familien lieber nicht, dass sie in der Brauerei beschäftigt sind, weil sie soziale Ächtung oder handgreifliche Übergriffe befürchten.

In der letzten Zeit wird von außen Druck auf die Regierung ausgeübt, den Alkoholverkauf zu erschweren. Die Läden mit hochprozentigem Angebot müssen eigentlich über eine Alkohol-Lizenz verfügen, doch die Kontrolleure sind nicht besonders streng. Die Mittel- und Oberschicht findet man in diesen oftmals winzigen Verkaufsbuden allerdings nie: Sie greifen auf Alkohol-Lieferanten zurück, die die gewünschten Getränke in schwarzen Müllsäcken getarnt vor der Haustür abliefern.

In der Sindh-Provinz im Süden des Landes befahl Ende 2016 das Oberste Gericht die Schließung aller illegalen Verkaufsstätten: Nur 24 offiziell genehmigte Alkoholläden sind geblieben. Dazu kommt die Konkurrenz durch geschmuggelte Ware, die entweder aus den Golf-Staaten oder China kommt.

Als Bhandaras Großvater 1947 die Brauerei kaufte, war Pakistan noch ein liberaleres Land: In der Hafenstadt Karachi gab es ein buntes Nachtleben mit Bars, Kasinos und Clubs. Heute ist es schon schwer, in der Millionenmetropole ein Kino zu finden.

„Gefährliche Kombination“

Alkohol wurde in Pakistan erst 1977 verboten, weil der damalige Premierminister Zulfikar Ali Bhutto islamische Hardliner besänftigen wollte, die ihn zu stürzen drohten. Am Ende half dieses Manöver nichts: Bhutto wurde in einem Militärcoup gestürzt und später hingerichtet. Das Alkoholverbot blieb. Und die Murree-Brauerei überlebte. Bhandaram hofft, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Die Mehrheit der Pakistaner seien „recht aufgeschlossen“, doch das Land leide unter einer kleinen, extremistischen Minderheit, die ihre Meinung sehr offen und lautstark verbreite. „Das ist eine gefährliche Kombination“.