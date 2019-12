Der eine will mit Album und Tournee neu durchstarten. Der andere hat genau das Gegenteil vor - nämlich abschalten! Die Superstars Bieber und Sheeran überraschen an Weihnachten ihre Fans.

Biebers neues Album, Sheerans Auszeit: Die Superstars in 2020

(dpa) - Es hatte sich angekündigt: Irgendetwas passiert über Weihnachten bei Justin Bieber (25) auf Instagram. Der kanadische Teeniestar hatte zuletzt nach vier Nummer-eins-Alben in den US-Charts hintereinander eine ausgedehnte Kreativpause eingelegt, stattdessen jedoch mit privaten Problemen und einer Überraschungshochzeit Schlagzeilen produziert. Seit Heiligabend weiß die Pop-Welt Bescheid: Bieber is back - mit baldiger neuer Single, dem ersten Studioalbum seit 2015, einer Dokumentation in eigener Sache und einer Nordamerika-Tournee.



Wenige Stunden vor Biebers mit großer Fanbegeisterung aufgenommenem Neustart landete ein anderer Pop-Superstar einen ähnlichen Coup - allerdings in entgegengesetzter Richtung: Ed Sheeran (28) will nach fleißigen Jahren mit zwei weltweiten Nummer-eins-Alben und zahllosen Konzerten nur noch raus. „Ich bin seit 2017 nonstop unterwegs und hole einfach etwas Luft, um zu reisen, zu schreiben und zu lesen“, teilte der britische Sänger an Heiligabend über Instagram mit. Und er plant eine Social-Media-Auszeit: „Ich gehe offline, bis die Zeit reif ist, um zurückzukommen.“

Die Grammy-Gewinner Bieber und Sheeran sind zwar stilistisch durchaus unterschiedlich - der Kanadier mit Dancefloor-Sounds und R&B, der Brite mit Singer-Songwriter-Pop und dezenten Hip-Hop-Anklängen. Doch bei den Fans dürfte es manche Schnittmengen geben - sie können ihre Verehrung im Jahr 2020 wieder auf den offenkundig gereiften Sänger aus dem kanadischen Bundesstaat Ontario konzentrieren.

Der 25-Jährige veröffentlichte am Dienstag ein Video, in dem er unter dem Hashtag „#Bieber2020“ die neue Single „Yummy“ für den 3. Januar sowie den Album-Nachfolger von „Purpose“ (2015) ankündigte. „Ich bin der Meinung, dass dieses Album anders ist als die vorherigen“, sagte Bieber - und das habe damit zu tun, „wo ich mich gerade in meinem Leben befinde“. Der seit Oktober 2018 mit dem Model Hailey Baldwin verheiratete Musiker redet in dem Video auch über „Fehler“ der Vergangenheit. Schon früher hatte Bieber Probleme mit seinem frühen Ruhm eingeräumt und angekündigt, „einige tief verwurzelte Probleme zu lösen“.

Derweil lebt Sheeran - wie man gerade erst im hübschen Tanz- und Schmusevideo „Put It All On Me“ sehen konnte - schon seit langem zufrieden mit seiner Schulhof-Freundin und nun auch Ehefrau Cherry Seaborn zusammen. Doch auch der 1991 im englischen Halifax geborene Sänger blieb vom Stress des seit fast zehn Jahren andauernden Mega-Erfolgs mit Millionen verkauften Tonträgern und vier Grammy-Triumphen nicht unberührt.

Bereits in diesem August hatte der 28-Jährige bei einem Konzert von einer geplanten 18-monatigen Auszeit gesprochen. Ganz neu war das nicht: Schon vor einigen Jahren hatte sich Sheeran aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und eine Weltreise unternommen. 900 Tage hat die jüngste Tournee rund um den Globus nun gedauert - sie soll mit über 7,5 Millionen Besuchern den zuvor von U2 gehaltenen Rekord der bestbesuchten Konzertreisen gebrochen haben. Angesichts solcher Strapazen reagierten Sheerans Verehrer verständnisvoll: „Geh die Welt entdecken und komm voller Energie wieder zurück! Wir werden warten, egal wie lange es dauert“, schrieb etwa der Fan Nunchaya Kool-on.

Was machen Selena Gomez und Co.?

Auch Biebers Ex-Freundin Selena Gomez (27) dürfte daher ihrem Neustart als Popsängerin mit dem dritten Soloalbum „Rare“ gespannt entgegenblicken. Nach längerer Pause, die der Ex-Disney-Star als Schauspielerin und Mode-Ikone überbrückt hat, veröffentlichte Gomez im Oktober die Singles „Lose You To Love Me“ und „Look At Her Now“. Ob sie noch einmal in die Nummer-eins-Erfolgsspur von „Star Dance“ (2013) und „Revival“ (2015) zurückfindet?

Apropos Erfolgsspur: In der fühlt sich Billie Eilish (18) so richtig wohl. Das Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ brachte der US-Sängerin mit dem wahlweise düsteren oder schrillen Image nicht nur Massenerfolg bei Teenies. Sie überzeugte weltweit auch die Pop-Kritik, die ihr Debüt zu einer der qualitativ besten Platten des Jahres 2019 kürten.

„17 war bislang mein Lieblingsjahr. Ich habe das ganze Jahr über gelächelt“, sagte Eilish kürzlich. Am 18. Dezember feierte sie ihre Volljährigkeit. Billie ist in die Pop-Welt gekommen, um zu bleiben - da sind sich Fans und Kritiker mal einig. Im März setzt der Shootingstar eine weitgehend ausverkaufte Welttournee fort.