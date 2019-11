Zwei Luxemburger Häuser haben es neu in die 2020er-Ausgabe des "Bib Gourmand" Benelux von Michelin geschafft: Das "Two 6 Two" und das "L’Atelier Windsor".

Bib-Gourmand: Zwei neue Luxemburger Restaurants vertreten

Sarah SCHÖTT Zwei Luxemburger Häuser haben es neu in die 2020er-Ausgabe des "Bib Gourmand" Benelux von Michelin geschafft: Das "Two 6 Two" und das "L’Atelier Windsor".

In der bereits 12. Ausgabe des "Bib Gourmand Benelux" präsentiert Michelin Restaurants mit besonders gutem Preis-Leistungsverhältnis, in denen man für unter 39 Euro essen kann.

Insgesamt 301 Häuser nennt der Gastroführer, der ab 22. November zum Preis von 17,44 Euro erhältlich ist. Darunter befinden sich 14 Restaurants aus Luxemburg. In dieser Ausgabe haben es zwei neue Adressen in den Olymp des Bib Gourmand geschaftt: Das "Two 6 Two" in Strassen, dessen Küchenchef Baptiste Heugens,kürzlich von "Gault&Millau" als"Jungkoch des Jahres" ausgezeichnet wurde, und das "L'Atelier Windsor" in Luxemburg.

In der Begründung heißt es, die Küche des "Two 6 Two" verführe mit ihren internationalen Aromen und der Technik. Das "L'Atelier Windsor" sei ein absolutes Muss für Liebhaber von Gerichten, die ihren Ursprung im "Guide culinaire" des französischen Meisterkochs Auguste Escoffier haben.

Weitere Häuser in der Bib-Gourmand Liste:

Parc Le'h (Düdelingen)

Dahm (Erpeldingen)

Brimer (Grundhof)

K restaurant (Huldingen)

La Bergamote (Luxemburg)

Brasserie des Jardins (Luxemburg)

La Cantine du Châtelet (Luxemburg)

Kamakura (Luxemburg)

Joël Schaeffer (Mertert)

Bonifas (Nospelt)

Les Timandines (Ulflingen)

L'Ecuelle (Wilwerdingen)

Nicht mehr in die Auswahl geschafft haben es das "Atelier du Windsor" in Bartringen und das "Bick Stuff" in Luxemburg.