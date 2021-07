Der 58-Jährige muss aber weiter im Krankenhaus bleiben. Er war bei Dreharbeiten kollabiert.

"Better Call Saul"

US-Schauspieler Bob Odenkirk nach Zusammenbruch stabil

Der amerikanische Schauspieler Bob Odenkirk ist am Dienstag bei Dreharbeiten zur Serie „Better Call Saul“, in der er die Hauptrolle des schmierigen Anwalts Jimmy McGill alias Saul Goodman spielt, zusammengebrochen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige sei in „stabilem Zustand“ hieß es am Mittwoch von dort. Lebensgefahr bestehe nicht.

Zu den Hintergründen ist nichts bekannt, Odenkirks Team sprach aber von einem Herzanfall. Einige Kollegen Odenkirks, darunter Bryan Cranston („Breaking Bad“) hatten ihre Sorge in den sozialen Medien geteilt.

Auf Instagram schrieb Cranston: „Ich bin heute durch Nachrichten aufgewacht, die mich schon den ganzen Morgen beschäftigen. Mein Freund, Bob Odenkirk, ist in der vergangenen Nacht am Set von 'Better Call Saul' zusammengebrochen.“ Er sei in einem Krankenhaus in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico, aber sein Zustand sei der Öffentlichkeit noch nicht bekannt.

„Better Call Saul“ ist ein Spin-Off der Erfolgsserie „Breaking Bad“ um den Chemielehrer und unfreiwilligen Drogenhändler Walter White (Cranston). Odenkirks Figur Saul Goodman kommt in beiden Serien vor.

