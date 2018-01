(nr) - Wenn das Glück gleich in mehrfacher Ausführung vor der Tür steht, lässt man sich natürlich nicht zweimal bitten. So auch die Regierungsmitglieder, die am Freitagmorgen wieder die Neujahrswünsche der Schornsteinfeger der „Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques" (F.I.E.S.C.) entgegennahmen. Allen voran Premierminister Xavier Bettel.



Wie gewohnt hatten sich die Kaminkehrer zu diesem offiziellen Anlass in Schale geworfen und statt der alltäglichen Arbeitskluft die historische Zunftkleidung inklusive Zylinder und Kaminbesen angelegt.

Dass Kaminkehrer gemeinhin als Glücksbringer gelten, ist übrigens auf die simple Tatsache zurückzuführen, dass ungereinigte Kamine früher oft zu Hausbränden führten. Jene Hausbesitzer, deren Häuser nicht abbrannten, weil die Kamine gesäubert waren, hatten dagegen Glück - weil der Schornsteinfeger da war.