Bestes Gemüserestaurant der Welt in Luxemburg

Die "Distillerie" in Bourglinster unter Küchenchef René Mathieu wurde bei den "We’re Smart Awards" als bestes Gemüserestaurant der Welt ausgezeichnet. Daneben gingen noch zwei weitere Preise nach Luxemburg.

Nachdem Chefkoch René Mathieu sich im Mai mit seiner „Distillerie“ in Bourglinter bereits einen Platz im „We’re Smart Green Guide“ gesichert hatte, kann das Restaurant nun auch den Titel „Best Vegetables Restaurant in the World“ für sich verbuchen.

Am Montag wurden die Preisträger auf einer virtuellen Pressekonferenz der „We’re Smart World Awards 2020“ bekanntgegeben ...