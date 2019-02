Trickbetrug im Gottesdienst: Ein Mann liegt im Sarg. Die Gemeinde trauert. Ein Pastor beschwört Jesus und "erweckt" den "Toten" zum Leben. Die Menge jubelt. Nur der beauftragte Bestatter nicht.

Bestatter verklagt südafrikanischen Pastor wegen "Wunder"

(KNA) - In Südafrika sorgt derzeit ein bizarrer Rechtsstreit für Aufsehen: Ein Bestattungsunternehmen verklagt lokalen Berichten von Montagabend zufolge einen Pastor, nachdem dieser offenbar eine Wiederauferstehung inszenierte. Der gute Ruf des Unternehmens habe durch das vermeintliche "Wunder" Schaden genommen, hieß es. In einem Video, das sich am Wochenende in Sozialen Medien verbreitete, war zu sehen, wie ein Pastor der christlichen Freikirche "Alleluia Ministries International" vor etwa hundert Zuschauern einen Sarg umrundet. Dabei betet er lautstark, winkt der vermeintlichen Leiche aufgeregt zu und ruft ihren Namen. Unter "Jesus"-Rufen des Publikums befiehlt er dem Toten, aufzuwachen.

Der Mann im weißen Anzug gehorcht prompt und die Umstehenden brechen in Jubel aus.

Für den Pastor hat sein "Wunder" nun ein rechtliches Nachspiel: Der angeheuerte Bestatter will nicht an eine Auferstehung glauben und hat jetzt Klage bei der Polizei eingereicht. Den Berichten nach hatte er die vermeintliche Leiche abtransportiert und aufgebahrt. "Wir bedauern die negativen Auswirkungen, die diese Intrige auf unseren Ruf als Dienstleister sowie unsere Kunden und die Öffentlichkeit im Allgemeinen hatte", hieß es.

In Südafrika sorgten selbsternannte "Propheten" in den vergangenen Jahren wiederholt für Negativ-Schlagzeilen. Sie verfütterten ihren Gläubigen etwa Gras, Ratten und Benzin, sprühten ihnen Insektenspray ins Gesicht oder ritten auf ihnen durch die Gegend. Die Regierung diskutiert nun über eine Regulierung des Religionssektors.

Hier geht's zum kompletten Video, die "Erweckung" beginnt bei ungefähr 9.00 Minuten.