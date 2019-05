Drei Katzenbabys sind in Berlin in letzter Minute vor der Schrottpresse gerettet worden.

Berlin: Drei Katzenbabys vor Schrottpresse gerettet

(dpa/SC) - Ein Mitarbeiter eines Tempelhofer Autoverwertungsbetriebes hatte die winzigen Jungen am vergangenen Mittwoch gerade noch rechtzeitig hinter dem Fahrersitz eines alten Autos entdeckt, teilte der Tierschutzverein Berlin am Mittwoch mit. "Die Schrottpresse wurde angehalten, die kleinen Findlinge in Sicherheit gebracht und die Polizei verständigt."

Chippen von Katzen ist obligatorisch Was vielen Tierhaltern noch nicht bewusst ist: Im Großherzogtum gilt seit Dezember eine Regelung, die vorschreibt, dass alle Hauskatzen gechippt werden müssen. Die Identifikation der Tiere wird somit vereinfacht.

Die Polizei bestätigte den Einsatz bei dem Betrieb im Stadtteil Tempelhof, der bereits am 14. Mai stattgefunden hatte. Ermittlungen gibt es nicht: "Wildlebende Katzen suchen sich meist perfekte Verstecke, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. In unserer Welt kann das leider auch mal ein schrottreifes Auto sein", bedauerte Annette Rost, Sprecherin des Tierschutzvereins für Berlin (TVB).



Die drei Katzenkinder waren etwa zwei Wochen alt, als sie gefunden wurden. Ein viertes Geschwisterchen lag tot daneben. Über die Mutter der Kätzchen ist nichts bekannt.

Die drei Katzenbabys im Tierheim Berlin. Foto: Tierheim Berlin/dpa

Nach einem Besuch beim Tierarzt wurden die Jungen ins Tierheim gebracht, eine Tierärztin kümmert sich um die Aufzucht. "Die drei haben ihr lebensgefährliches Abenteuer gut überstanden", hieß es. Lediglich eines der Kätzchen hätte eine leichte Augenentzündung gehabt, doch die sei durch die Gabe von antibiotischer Augensalbe bereits abgeheilt.

Vermittelt werden können die Babys noch nicht, von Anfragen sei zunächst abzusehen, sagte eine Sprecherin. Laut Tierschutzverein gibt es geschätzt mehr als 10 000 freilebende Katzen in Berlin.



"Dieser Fall ist ein gutes Beispiel dafür, wie dringend wir eine Katzenschutzverordnung in Berlin brauchen. Eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen wäre ein wichtiger erster Schritt, um zu verhindern, dass sich laufend zahme Katzen mit wildlebenden Straßenkatzen paaren und dadurch die Populationszahlen unnötig steigen", so Annette Rost am Mittwoch.