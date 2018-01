von Julia Maria Zimmermann

Das Motto der Veranstaltung „Knock it out“ lautet: Zieht die Boxhandschuhe an und setzt die Krankheiten K.O. Im Ring stehen sich am 1. Februar in Durchläufen von dreimal zwei Minuten 19 Amateurboxer und -boxerinnen als Vertreter verschiedener Unternehmen aus dem Großherzogtum und Umgebung gegenüber. Wer die meisten Schläge platziert, gewinnt den Kampf.

Verletzt soll dabei niemand werden, immerhin nehmen in diesem Jahr auch drei Kinder teil ...