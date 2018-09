Die Walz, eine dreijährige Wanderphase, die Handwerksgesellen auf Wunsch „durchlaufen“ können, hat besonders in Deutschland Tradition. Nachdem er seine Schreinerlehre in Köln abgeschlossen hatte, entschied sich auch Ben aus Cents zu dieser Erfahrung.

Ben geht seinen Weg

Den Treffpunkt für das Interview im Bürgerpark von Saarbrücken schlägt Ben, der von einer Baustelle in Halle Richtung Schweiz reist, per E-Mail vor. Ab und zu besucht er ein Internet-Café, um in Kontakt mit der Welt zu bleiben. Ein Handy besitzt er nicht. Auf diese und so manch andere moderne Errungenschaft müssen Wandergesellen und -gesellinnen während der Walz verzichten. „Ohne Telefon auszukommen ist nicht weiter schwierig“, meint der 23-Jährige, der in traditioneller Kluft pünktlich am vereinbarten Ort erscheint. „Ich habe das auch vorher nicht allzu intensiv genutzt.“ Und das sagt jemand, der Mitte der Neunzigerjahre geboren wurde und dessen Altersgenossen kaum ohne Smartphone das Haus verlassen. „Es soll uns dabei helfen, konzentrierter zu sein und klare, verbindliche Aussagen zu machen – und Verabredungen einzuhalten“, ergänzt Ben. Er sei sogar ganz froh, auf diese Weise etwas mehr Ruhe zu haben.

Berufung braucht Förderung

Um Selbstdarstellung geht es diesem jungen Mann offenbar nicht. Von seiner Wanderschaft berichten möchte er, um anderen Mut zu diesem Schritt zu machen – und vor allem die Bedeutung des Handwerks im Großherzogtum aufzuwerten. Denn in der Schule war Ben durchaus gut genug, um das Abitur zu machen. Er wusste aber, dass er nicht studieren, sondern ein Handwerk erlernen wollte. „Aber darauf ist das Schulsystem in Luxemburg nicht ausgerichtet“, meint Ben. „Die Intelligenten sollen Abitur machen und studieren – und wer das nicht schafft, muss eben eine Lehre machen. So wird das Handwerk, und jeder, der sich für einen solchen Beruf entscheidet, zu etwas Minderwertigem degradiert. Das ist sehr schade, denn Menschen, die ein Handwerk gut beherrschen, sind doch enorm wichtig für das Land.“

Ben gelang es, seine damals durchaus besorgten Eltern von der Richtigkeit seines Entschlusses zu überzeugen, die Schule vorzeitig zu verlassen und eine Schreinerlehre in Köln zu absolvieren. Noch einmal schlucken mussten sie sicher, als ihr Sohn mit dem Gesellenbrief in der Tasche nach Hause kam und bald verkündete, nun noch auf die Walz zu gehen. Denn das bedeutete, drei Jahre und einen Tag lang unterwegs sein und einige Auflagen einzuhalten, die noch aus alten Zeiten stammen. So hat der Wandergeselle während der Walz eine Bannmeile von 50 Kilometern um seinen Heimatort zu achten, darf also – ohne außergewöhnlichen Anlass – nicht nach Hause reisen. Mit seinen Eltern, die ihn bei seinem Vorhaben voll unterstützen, trifft sich Ben deshalb dann, wenn diese selbst auf Reisen sind.

Drei Jahre und ein Tag

Bereits zweieinhalb Jahre tourt Ben nun schon durch die Lande, das Wanderbuch, das ein jeder Wandergeselle zu Beginn seiner Reise von einem Altgesellen erhält, stets in der Tasche. Dieses eigens für ihn angefertigte, kalligrafisch fein säuberlich beschriftete Büchlein gilt wie ein Ausweis innerhalb des Handwerks. Dort verzeichnet ist neben seinem Geburtsdatum und vollem Namen – Ben darf sich während der Wanderschaft nur mit seinem Vornamen nennen – auch die genannte Bannmeile. Inzwischen gut gefüllt ist das Büchlein mit all den Stationen, die Ben bereits besucht hat. Stempel diverser Gemeinden in ganz Deutschland, der Schweiz und Brasilien, sowie handschriftliche Einträge derer, für die er gearbeitet hat, dokumentieren das Wander- und Arbeitsleben des Luxemburgers.



Für seine Leistung darf Ben von seinen Auftraggebern grundsätzlich zwar Geld entgegennehmen, jedoch verbieten es ihm die Regeln, für Unterkunft und Fortbewegung zu bezahlen. Und so ergibt es sich häufig, dass der Wandergeselle gegen Kost und Logis arbeitet. Dies jedoch nicht länger als drei Monate, um nicht allzu sesshaft zu werden.

Bei dem Projekt, das Ben in Halle soeben abgeschlossen hat, handelte es sich um eine sogenannte Sommerbaustelle, die alljährlich von Wandergesellen verschiedener Berufe organisiert wird. Bens Aufgabe war es dabei, die Vollholztüren des denkmalgeschützten Gebäudes, an dessen Renovierung gemeinsam gearbeitet wurde, originalgetreu nachzubauen. Eine aufwendige Prozedur, für die der Schreiner etwa 500 Stunden benötigte. „Solche Arbeit ist einfach nicht mehr zu bezahlen“, meint Ben. Deshalb sei es so wichtig, dass es solche Gesellenprojekte auch weiterhin gebe.

Jedem Gewerk eine Farbe

Dabei ist die Walz innerhalb der allgemein gültigen Regeln überraschend ungebunden. Zwar gibt es etwa acht Vereine, „Schacht“ genannt, denen man sich anschließen kann. Es ist aber auch möglich, sich wie Ben als freireisender Handwerker auf Wanderschaft zu begeben. Und das nicht nur als Schreiner oder Zimmermann, sondern auch als Elektriker, Installateur, Schneider und in jedem anderen Handwerksberuf – egal ob Mann oder Frau. Welchem Gewerk die Wandersleute angehören, verrät insbesondere die Farbe ihrer Kleidung: Schwarz ist die Farbe der Holz verarbeitenden Berufe, also der Schreiner, Zimmerer und Bildhauer. Blau tragen Wandergesellen, die mit Metall arbeiten, Rot jene aus textilen Gewerken und Grün ist den Gärtnern vorbehalten. Seine Kluft, wie man die traditionelle Kleidung nennt, ließ Ben in Ostdeutschland von einem Schneider anfertigen, der einst selbst auf Wanderschaft war und die Tradition durch solche Arbeiten weiter pflegt.

Eine wichtige Bedeutung kommt dem Hut des Wandergesellen zu. Von Alters her muss er schwarz sein, weil man dadurch einst als freier Bürger erkennbar war und mit diesem Sonderstatus nur seinem Meister unterstellt war. Adeligen gegenüber brauchte man mit dieser Ausstattung nicht den Hut zu ziehen. Er bleibt deshalb auch heute noch immer auf dem Kopf des Gesellen – ausgenommen beim Schlafen, in der Küche und beim Essen, wo er aber keinesfalls auf dem Tisch abgelegt werden darf.

Ebenfalls aus den frühen Zeiten des Brauchtums stammt die Tradition, einen Ohrring zu tragen, der, üblicherweise aus Gold gefertigt, als Notgroschen diente, etwa um bei einem zu frühen Ableben die Kosten einer ordentlichen Beerdigung zu decken. Verhielt man sich auf der Walz unehrenhaft, wurde der Ohrring herausgerissen, woher der Begriff des Schlitzohrs stammt. Wer heute gegen den Ehrenkodex verstößt, braucht zwar nicht mehr um sein Ohr zu fürchten, das Wanderbuch wird ihm jedoch noch immer abgenommen, womit im Lebenslauf dokumentiert ist, dass die Wanderschaft abgebrochen wurde. „Wenn man sich entschließt, auf die Walz zu gehen, hat man zwei Monate lang Zeit, um zu prüfen, ob das für einen das Richtige ist. Sobald man dem zugestimmt und sein Wanderbuch erhalten hat, zieht man die Sache durch“, erklärt Ben.

In Zukunft Treppen bauen

Wenn seine Wanderschaft zu Ende ist und Ben mit den vorgeschriebenen fünf Euro in der Tasche, mit denen er seine Heimat verließ, wieder nach Hause reisen darf, wird er die vor dem Start von seinen Freunden vergrabene Flasche mit der darin enthaltenen Botschaft ausgraben. Dann weiß er auch, was er nach einer kurzen Pause in Angriff nehmen wird. Der Treppenbau hat es ihm besonders angetan. „Schöne Möbel gibt es schon genug“, meint Ben, der sich stark mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. „Treppen sind nicht nur anspruchsvoll zu bauen, sie sind auch fester Bestandteil eines Gebäudes und haben dadurch eine lange Lebenszeit. Das wird mein nächstes Projekt.“