Belästigungsvorwürfe von 13 Frauen gegen Gérard Depardieu

Gérard Depardieu soll 13 Frauen sexuell belästigt haben. Der französische Star bestreitet die Vorwürfe und kann auf das Wohlwollen der Branche zählen.

Von Christine Longin

Die Schilderungen zeigen einen Mann, der beim Dreh eines Films so ziemlich alle moralischen Grenzen verletzt. 13 Frauen berichten dem französischen Onlineportal Mediapart, wie Gérard Depardieu ihnen eine Hand in die Unterhose steckte oder auf den Po legte. Wie er anzügliche Bemerkungen machte und dazu grunzte. Seine Opfer waren Schauspielerinnen, Technikerinnen oder Visagistinnen und sie standen meist noch ganz am Anfang ihres Berufslebens.

„Ohne Vorwarnung ließ Gérard Depardieu seine Hand unter mein Kleid gleiten, um an meine Unterhose zu kommen“, berichtet Lyla, deren Namen geändert wurde, über den Dreh von „Big House“ 2014. Die junge Frau, damals 24, stieß die Hand des weltbekannten Darstellers weg, der in dem Film einen Bordellbesitzer spielte. „Aber er machte weiter, wurde aggressiv.“

Schulterzucken am Set

Die Schauspielerin, deren Schilderung von einer Kostümassistentin bestätigt wird, beschwerte sich bei der Produktionsleitung. Doch am Set herrschte nur Schulterzucken. „Das war so nach dem Motto: Oh, das ist Gérard. Er ist ein bisschen neckisch.“ Einige Mitwirkende drohten sogar, im Falle einer Anzeige nicht als Zeugen auftreten zu wollen. „Wenn Sie vor Gericht ziehen, werden Sie nur als das Mädchen angesehen werden, das von sich reden machen will“, sei ihr gesagt worden.

Dabei berichten andere junge Frauen von ähnlichen Fällen sexueller Belästigung, die zwischen 2004 und 2022 bei elf Filmen oder Serien immer nach dem selben Schema abliefen. Und zwar vor den Augen der anderen Mitwirkenden, von denen einige sich über die Filmlegende amüsierten.

„Die Kinowelt ist voll von Gérard“

Auch Hélène Darras erinnert sich, wie Depardieu ihr beim Dreh von „Disco“ 2008 an den Po gefasst habe. „Ich habe nicht gewagt, etwas zu sagen. Mit 26 Jahren wollte ich nicht die Casting-Leiter gegen mich aufbringen.“ Erst im vergangenen Jahr gab die Schauspielerin, die damals noch in der Ausbildung war, die Szene juristisch zu Protokoll. Sie erstattete zwar keine Anzeige, versteht ihren Bericht aber als Unterstützung für Charlotte Arnould, die Depardieu Vergewaltigung vorwirft. Der 74-Jährige soll Arnould, die damals erst 22 war, 2018 zweimal in seinem Pariser Haus vergewaltigt haben. Die Justiz ermittelt deshalb. „Ich habe mir gesagt, dass ich sie nicht allein lassen kann“, sagt Darras. „Die Kinowelt ist voll von Gérard, man muss darüber reden.“

Doch der einzige Regisseur, der tatsächlich über das heikle Thema sprechen will, ist Fabien Onteniente, der mit Depardieu nicht nur „Disco“, sondern 2013 auch „Turf“ drehte. Er sei von zwei Statistinnen aufmerksam gemacht worden und habe den Hauptdarsteller darauf deutlich zurechtgewiesen. „Er war ganz kleinlaut, wie ein Junge, der eine Dummheit gemacht hat.“ Die anderen äußern sich auf Nachfrage von Mediapart nicht oder geben an, nichts von den sexuellen Übergriffen mitbekommen zu haben. „Ich habe eine sehr schlechte Erinnerung an die Omertà, das Schweigen, das rund herum herrschte“, sagt eine Regieassistentin, die beim Dreh von „The Villa“ 2022 dabei war.

In Frankreich unantastbar?

Depardieu, der neben „Obelix“ auch Charakterrollen wie „Cyrano de Bergerac“ spielte, scheint in Frankreich immer noch unantastbar zu sein. Dabei fiel der schwergewichtige Schauspieler, der auch als hemmungsloser Trinker bekannt ist, in den vergangenen Jahren mehrfach mit Exzessen auf. Er urinierte in ein Flugzeug, lobte Russland als „große Demokratie“ und beging Steuerflucht. „Der Mann ist düster, doch der Schauspieler ist gigantisch“, sagt seine Filmpartnerin Catherine Deneuve über den Arbeitersohn, der sich als Jugendlicher prostituierte.

Die Vorwürfe sexueller Belästigung ließ Depardieu von seinen Anwälten dementieren. Doch die Berichte seiner Opfer könnten nun das Ende seiner Karriere bedeuten. Seit der Bewegung #MeToo, die auch in Frankreich hohe Wellen schlug, wurden bereits einige Prominente aus Film und Fernsehen entlarvt. Sogar gegen den einstigen Star der Abendnachrichten, Fernsehmoderator Patrick Poivre d’Arvor, laufen inzwischen Vorermittlungen - wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung in zehn Fällen.



