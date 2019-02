Am Dienstag wurde ein Tourist aus Luxemburg beim Après-Ski in Ischgl brutal zusammengeschlagen. Drei Tage später findet sich der junge Urlauber immer noch in klinischer Behandlung.

Beim Après-Ski verprügelt: Luxemburger erlitt Schädelbruch

(jt) - Es war am Dienstag, kurz vor 19 Uhr. Ein 28-jähriger Urlauber aus Luxemburg ist mit Bekannten in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Skigebiet unterwegs. In der Gaststätte herrscht zu dieser Uhrzeit feucht-fröhliche Stimmung. Aus noch ungeklärten Gründen gerät der junge Mann in eine folgenschwere Auseinandersetzung mit einem 29-jährigen betrunkenen Niederländer. Dieser soll dem Luxemburger mehrere Faustschläge verpasst und ihn krankenhausreif geschlagen haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitag auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" mitteilt, soll sich das Tatgeschehen folgendermaßen abgespielt haben: Der Niederländer soll dem Luxemburger zunächst einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Anschließend, nachdem das Opfer schon bewusstlos am Boden lag, soll der Angreifer zwei weitere Male mit der Faust auf den Luxemburger eingeschlagen haben. Der 28-Jährige erleidet bei der Attacke einen Schädelbruch sowie mehrere Frakturen im Gesicht. Der Angreifer wird von Zeugen und Sicherheitswachen festgehalten, bevor die Polizei ihn festnehmen kann.

"Das Landesgericht Innsbruck hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft über den Niederländer die Untersuchungshaft verhängt. In zwei Wochen wird geprüft werden, ob die Untersuchungshaft weiter andauern wird. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wann das Opfer befragt wird, steht noch nicht fest", so die Staatsanwaltschaft am Freitag. Gegen den mutmaßlichen Gewalttäter wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.

Drei Tage nach der brutalen Prügel-Attacke liegt der schwer verletzte Luxemburger immer noch im Krankenhaus. "Eine Entlassung aus der Klinik ist nicht absehbar", so eine Sprecherin der Polizei in Tirol. Mit Folgeschäden sei zum Glück jedoch nicht zu rechnen, hieß es am Mittwoch.