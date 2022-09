Am Morgen London, am Nachmittag Schottland: Bei einem Trauerzug in der Altstadt säumen Tausende den Weg.

Panorama 7 2 Min.

Royal Mile

Beifall für Charles und Camilla in Edinburgh

Am Morgen London, am Nachmittag Schottland: Bei einem Trauerzug in der Altstadt säumen Tausende den Weg.

(dpa) - Tausende Schottinnen und Schotten sind am Montag nach Edinburgh gekommen, um Abschied von der gestorbenen Queen Abschied zu nehmen. Bevor König Charles III. und seine Frau Camilla nach Schottland flogen, nahmen sie am Morgen in einer Zeremonie in London die Beileidsbekundungen des britischen Parlaments entgegen. Die beiden wurden von den Parlamentariern des Unter- und des Oberhauses in der Westminster Hall empfangen, wo von Mittwoch an der Sarg mit Elizabeth II. aufgebahrt werden soll.

Mit mehrstündigem Vorlauf sicherten sich Bürger in Edinburgh Plätze an der Royal Mile, um am Nachmittag die Prozession mit dem Sarg vorbeiziehen zu sehen. Während am Sonntagabend noch heftiger Regen in Edinburgh niederging, schien am Montag die Sonne.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Tausende säumten den Weg des Trauerzuges. AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tausende säumten den Weg des Trauerzuges. AFP Premierministerin Nicola Sturgeon im Gespräch mit dem König. AFP Das Paar auf dem Weg zur Innenstadt. AFP Der König inspizierte eine Ehrengarde. AFP Camilla unterstützt Charles in den schweren Stunden. AFP König Charles lll wurde mit militärischen Ehren begrüßt. AFP AFP

Charles (73) und Camilla (75) kamen am Nachmittag an. Der König wollte den Leichenzug anführen, der von der königlichen Residenz, Palace of Holyroodhouse, in die St.-Giles-Kathedrale führt. Medien zufolge wollten Charles und weitere Mitglieder des Königshauses den Weg durch die Altstadt von Edinburgh zu Fuß zurücklegen.

Die Royals nehmen dann an einem Gottesdienst teil. Anschließend haben die Schotten für 24 Stunden die Möglichkeit, in der Kirche von der Queen Abschied zu nehmen.

Foto: AFP

Versöhnliche Worte von Harry

Queen-Enkel Prinz Harry würdigte seine gestorbene Großmutter Elizabeth II. als „Kompass“ und Vorbild für Dienst und Pflichterfüllung. „Ihre unerschütterliche Anmut und Würde blieben ihr ganzes Leben lang über und sind jetzt ihr ewiges Vermächtnis“, schrieb Harry in einer Mitteilung, die am Montag auf der Seite seiner Stiftung Archewell veröffentlicht wurde. Seinem Vater versicherte der 37-Jährige seine Unterstützung. Die Beziehung zwischen Harry und seinem Vater sowie seinem Bruder Prinz William gilt als schwer belastet. Harrys Ankündigung, Charles in seiner neuen Rolle zu ehren, könnte eine Friedensgeste bedeuten.

Catherine (l-r), Prinzessin von Wales, William, Prinz von Wales, Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, treffen nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. am 08.09.2022 auf Schloss Windsor mit der Öffentlichkeit zusammen. Foto: DPA

Charles' Reise nach Schottland, bei der er auch die dortige Regierungschefin Nicola Sturgeon empfangen und im schottischen Parlament Beileidsbekundungen entgegennehmen will, ist Teil der sogenannten „Operation Spring Tide“, die Besuche von Charles als neuem König in allen vier britischen Landesteilen vorsieht. Am Dienstag ist Nordirland an der Reihe.

Bio-Bauer, Eigenbrötler, Top-Unternehmer Charles ist mit 73 Jahren König geworden. Niemand hat so lange auf den Thron gewartet wie er. Ein Porträt des neuen Königs.

Für Dienstag ist außerdem die Überführung des Leichnams der Queen per Flieger nach London geplant, wo die Gestorbene für mehrere Tage aufgebahrt werden soll. Am Mittwoch führt König Charles den Leichenzug durch die britische Hauptstadt an, der vom Buckingham-Palast zum Parlament führt. Dort wird der Sarg auf einem als Katafalk bezeichneten Gerüst in der Westminster Hall ab 17 Uhr (Ortszeit) aufgebahrt. Zur Totenwache werden Hunderttausende Menschen erwartet. Ein konservativer Abgeordneter sprach am Montag sogar von bis zu zwei Millionen Menschen.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.