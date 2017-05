Von Gerd Braune (Ottawa)



Entsetzte Schreie: „Oh mein Gott“. Am Steveston-Dock bei Vancouver an der kanadischen Pazifikküste springt ein Seelöwe in die Höhe, packt ein Mädchen an seinem Kleid und zieht es ins Wasser. Dem beherzten Eingreifen eines Mannes, vermutlich des Vaters, der sofort ins Wasser sprang und das Mädchen rettete, ist es zu verdanken, dass der Familienausflug nicht in einer Tragödie endete.



Die dramatischen Momente wurden von einem Studenten, der regelmäßig zum Steveston Fisherman Wharf in Richmond bei Vancouver kommt, gefilmt. Das Dock mit seinen Restaurants und Geschäften ist ein bei Einheimischen und Touristen sehr populäres Ausflugsziel. Die Seelöwen, die sich im Wasser am Dock tummeln, sind eine der Attraktionen. Das zwei Minuten und 15 Sekunden lange Video zeigt zunächst den Seelöwen, der im trüben Wasser seine Runden dreht. Zu hören ist eine Familie, die am Dock steht und sich an dem Tier erfreut. Zu sehen ist aber auch, wie ein Familienmitglied das Tier füttern will.



Das Drama bahnt sich an: Der Seelöwe springt am Dock in die Höhe. Ein Mädchen, das dort steht, weicht erschreckt zurück. Statt nun Distanz zu halten, setzt sich das Kind an den Rand des Docks mit dem Rücken zum Wasser. Wieder nähert sich der Seelöwe, springt in die Höhe und packt das Kind an seinem weißen Kleid und zieht es rückwärts ins Wasser. Entsetzt schreien die Augenzeugen auf, was auf dem Viodeo deutlich zu hören ist. Ein Mann springt sofort ins Wasser und ergreift das Mädchen, das unter das Wasser gezogen wurde. Der Seelöwe lässt von seiner Beute ab.



Kind und Retter, deren Identität nicht enthüllt wurde, überstehen das Abenteuer offensichtlich unverletzt. Die Reaktionen des Kindes und seiner Eltern aber offenbaren den gewaltigen Schock, unter dem sie stehen. Bei dem Tier handelte es sich um einen männlichen Kalifornischen Seelöwen, wie Andrew Trites, Direktor der Abteilung Meeressäugetiere an der Universität von British Columbia, dem kanadischen Rundfunk CBC sagt. Dem Tier sei natürlich kein Vorwurf zu machen.



„Meine erste Reaktion auf das Video war: Wie dumm können einige Leute sein, dass sie Wildtieren nicht mit dem notwendigen Respekt begegnen.“ Seelöwen seien gewaltige Tiere, „sie sind keine Zirkusartisten. Sie sind nicht trainiert, in der Nähe von Menschen zu sein.“ Offenbar aber habe sich der Seelöwe daran gewöhnt, dass Menschen ihn füttern. „Das Mädchen sitzt mit dem Rücken zum Seelöwen und ich habe den Eindruck, dass der Seelöwe einen Teil ihres Kleides sieht und meint, dass es Futter ist.“



Trites hofft nun, dass das Video deutlich macht, dass wilde Tiere nicht gefüttert werden sollen. „Haltet Distanz, beobachtet die Tiere, aber lässt wilde Tiere wilde Tiere sein.“