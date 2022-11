Die Rockhal verwandelte sich am Freitag und Samstag in ein Labor, in dem Groß und Klein der Wissenschaft in Luxemburg näher kommen konnten.

Panorama 23

Wissenschaft für alle

Bei den Researchers' Days kommen Entdecker auf ihre Kosten

Die Rockhal verwandelte sich am Freitag und Samstag in ein Labor, in dem Groß und Klein der Wissenschaft in Luxemburg näher kommen konnten.

(Sch) - Wissenschaft ist nicht immer für die breite Masse greifbar. Doch das, was Forschende leisten, kann das alltägliche Leben verändern und beeinflussen. Um eine Brücke zwischen Forschenden und der Bevölkerung zu bauen, gibt es Veranstaltungen wie die „Researchers’ Days“.

23 Beim Reaktionstest mit den aufleuchtenden Tasten zeigte sich, wie gut und schnell das Gehirn arbeitet. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Beim Reaktionstest mit den aufleuchtenden Tasten zeigte sich, wie gut und schnell das Gehirn arbeitet. Foto: Alain Piron Immer moderner werden die Flugdrohnen von heute. Mit gezielten Handbewegungen lässt sich ein solches Flugobjekt bereits steuern. Foto: Alain Piron Wenn schon Plastik - Dann wenigstens Bio? Biologisch abbaubarer Kunststoff auf Stärkopor könnte das bislang bekannte ursprüngliche Plastik aus Erdöl ersetzen. Zum Herstellen benötigt man nur Stärke, Backpulver, Alginat (elastisches Gel) und Wasser. Foto: Alain Piron Bérénice Hansen erklärt die Notwendigkeit von Microben in unserem Alltag. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Das heutige Programmieren von Software wird meist digital mit Computer erledigt, jedoch lässt es sich wie hier gezeigt auch analog erlernen. Foto: Alain Piron Viele Experimente versetzten die Besucher in Staunen. Foto: Alain Piron Ebenfalls beeindruckend war ein Experiment, bei dem man ein Computerspiel mit den elektronischen Impulsen der eigenen Muskeln lenken konnte. Foto: Alain Piron Welchen Einfluss hat die heutige Ernährung auf unseren Körper und auf die Entstehung von Krebs? Hier konnten die Besucher die Krebszellen einfärben und später unter dem Mikroskop ansehen. Foto: Alain Piron Unter dem Mikroskop lassen sich die eingefärbten Krebszellen gut erkennen. Foto: Alain Piron Sketch Synth ist eine experimentelle Test-App, mit der handgezeichnete Skizzen in Musik und Sound umgewandelt werden. Foto: Alain Piron Eine echte Herausforderung: Vier versteckte Tennisbälle im Behältnis mit den weißen Styroporflocken müssen mit der Suppenkelle herausgefischt werden, ohne die Styroporflocken mit der Hand zu berühren. Foto: Alain Piron Werbung in eigener Sache: Dany Fernandes (Bildmitte) bot Auskunft über das Luxembourg Science Center in Differdingen. Foto: Alain Piron Sehr beliebt bei Alt und Jung waren Bastelarbeiten, bei denen man kleine elektronisch funktionierende Bauteilchen mit Elektromotoren herstellen konnte. Foto: Alain Piron Hier wurde gezeigt, wie es möglich ist, dass Fakire, die auf Nagelbretter liegen, sich nicht wehtun. Des Rätsels Lösung liegt sowohl in der Anzahl wie auch in der Anordnung der Nägel. Foto: Alain Piron Welcher Schädel gehört zu welchem Tier? Foto: Alain Piron Neben Flugdrohnen konnten die Besucher auch Roboter bestaunen, die sowohl autonom agieren wie sich auch mit einer Fernsteuerung lenken lassen konnten. Foto: Alain Piron Bei diesem Versuch wurde die Vernetzung unseres Planeten verdeutlicht: Mithilfe des 5G-Handynetzes lassen sich Dinge, wie hier das elektronische Spielzeugauto, über ein Tablet steuern. Foto: Alain Piron Elektronisches Fachwissen ist gefragt, um die Widerstände so zu plazieren, dass diese Aufgabe korrekt gelöst werden kann. Foto: Alain Piron An diesem Beispiel erfuhren die Besucher, wie es zu einem Zeitintervall bei der Kommunikation zwischen Bodenstation und den Raumschiffen im Weltall kommt. Foto: Alain Piron Bei den Researchers' Days liegt der Schwerpunkt neben der Forschung ebenfalls bei der Gesundheit. Sich ausreichend bewegen kann man auch zu Hause mit solchen Videospielen, bei denen voller Körpereinsatz gefragt ist. Foto: Alain Piron Keine Angst mehr vorm COVID-19-Test. Hier wird gezeigt, wie ein PCR-Test funktioniert und wie er ausgewertet wird. Foto: Alain Piron Welcher dieser vier Luftballons wird wohl durch den Blaulicht-Laser zum Platzen gebracht und durch welche Ballons dringt er hindurch. Foto: Alain Piron

An zwei Tagen – Freitag und Samstag – wurde ein exklusiver Einblick in die wissenschaftliche Arbeit in Luxemburg geboten. Der erste Tag war dabei für Schulklassen reserviert. Bei der Ausgabe im Jahr 2018 konnten sich so 6.500 Menschen, darunter 2.000 Schülerinnen und Schüler, ein Bild davon machen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Luxemburg leisten.

FNR-Awards 2022 stellen herausragende Forschende ins Zentrum Der Fonds National de la Recherche hat mit den FNR-Awards Forschende im Großherzogtum ausgezeichnet.

Die Rockhal verwandelte sich unter der Zusammenarbeit des Fonds National de la Recherche (FNR) mit den Wissenschaftsinstituten im Großherzogtum erneut in ein riesiges Labor für kleine und große Entdecker.

Das Themenangebot reichte dabei von der Verbesserung der Gehirnleistung über Artenvielfalt und 5G-Technologie bis hin zur Weltraumforschung. Rund 35 Workshops und mehrere Vorträge luden an den beiden Tagen dazu ein, sich näher mit den Themen Wissenschaft und Forschung zu beschäftigen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.